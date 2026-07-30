Most jött: teljesen leáll a paksi erőmű

Az MVM szerint bár a mostani rendkívül alacsony vízállás és vízhozam mellett a vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony - és várhatóan tovább csökkenő - vízállás, így a feladatukat ellátni nem tudják.

MVM Paksi Atomerőmű

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű / MVM Paksi Atomerőmű

Leáll az erőmű

A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél is alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű

– közölték.

A Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző, 2018-as rekordszint alatt.

A vízszint csökkenését elsősorban a folyó medrének mélyülése és a klímaváltozás okozta tartósan alacsony vízhozam idézte elő. A leállás esetén megszűnik az áramtermelés, de az erőmű hangsúlyozza, hogy a blokkok biztonságos hűtéséhez szükséges vízmennyiség biztosított, szükség esetén a Pajtás szivattyúk is üzembe állnak.

Az MVM kiemelte, hogy akár hetekig tartó extrém alacsony vízállás mellett is fenn tudja tartani a blokkok biztonságos állapotát, és a vízszint emelkedése után fokozatosan újraindítja a termelést. A lakosságot egyúttal takarékos áramhasználatra kéri az ellátásbiztonság támogatása érdekében.