Leállások jönnek az egyik legnagyobb banknál: átutalni és online vásárolni sem lehet majd

Két jelentősebb leállásra is lehet számítani az Erste Bank ügyfeleinek a közeljövőben, egyre júliusban, egyre pedig augusztus első felében. A leállások alatt sem átutalni, sem a neten vásárolni nem lehet majd, de más szolgáltatások is elérhetetlenné válnak rövidebb időre. Persze aggodalomra semmi ok, az ehhez hasonló leállások minden banknál, minden szolgáltatónál jelen vannak, és ilyenkor különféle rendszerfejlesztések és karbantartások zajlanak a háttérben.

A leállás alatt sem átutalni, sem online vásárolni nem tudnak majd az Erste Bank ügyfelei

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Milyen leállások lesznek az Erste Banknál, és ez mit érint pontosan?

Két leállást jelentett be a bank: az egyik 2026. július 24-én 22 órakor kezdődik, és július 25-én 10 óráig tart. A második karbantartási időszak augusztus 6-án 22 órától augusztus 7-én 3 óráig lesz érvényben.

Ez idő alatt nem lesz elérhető:

a George App és Web,

az azonnali átutalások indítása,

az azonnali átutalások fogadása (csak 2026. 07.25. 00:00 – 04:00 között),

az internetes vásárlás (csak 2026.07.24. 22:00 és 2026.07.25. 10:00 között),

az Erste TeleBank,

a Vállalati NetBank,

az Electra,

az Erste Business MobilBank,

az SMS szolgáltatások,

az API csatorna,

az online termékigénylés,

a Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület.

Az ügyfeleknek érdemes a fontos átutalásokat és online vásárlásokat még a karbantartások előtt elintézni.