Banai Péter Benő kimondta: az euró önmagában nem garancia a jólétre

Banai Péter Benő a 35. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor keretében tartott előadásában arról beszélt, hogy Magyarországon és Romániában is jelentős társadalmi támogatottsága van az eurózónához való csatlakozásnak. Magyarországon a lakosság mintegy kétharmada támogatja az uniós fizetőeszköz bevezetését.

Euró: Banai Péter Benő szerint esély, de nem garancia a jólétre Fotó: Havran Zoltán

A kormány dönthet az euró bevezetésének időzítéséről

Az MNB alelnöke hangsúlyozta, hogy alapvetően a kormány feladata eldönteni, szükségesnek és célszerűnek tartja-e az eurózónához való csatlakozást, illetve milyen ütemezéssel kívánja azt megvalósítani.

Mint mondta, a Magyar Nemzeti Bank törvényben meghatározott feladata, hogy ebben együttműködjön a kormánnyal.

Banai Péter Benő az euró bevezetésének előnyei között említette az árfolyamkockázat megszűnését, valamint azt, hogy a közös valuta növelheti a gazdaság válságállóságát. Ugyanakkor hátrányként beszélt arról, hogy az eurózónához csatlakozó országok elveszítik önálló monetáris politikájuk egy részét, és nagyobb jelentőséget kap a költségvetési, illetve munkaerőpiaci politika.

Magyarország jelenleg nem teljesíti az eurózónához szükséges feltételeket

Az MNB alelnöke felidézte, hogy a 2010-es évek közepén volt olyan időszak, amikor Magyarország teljesítette az úgynevezett maastrichti kritériumok több elemét, azonban akkor nem volt politikai szándék az euró bevezetésére.

Jelenleg Magyarország több területen sem felel meg az eurózónához történő csatlakozás feltételeinek. Banai Péter Benő szerint a költségvetési hiány, az államadósság szintje és a hosszú lejáratú állampapírok kamatszintje tekintetében még további javulásra van szükség.

Az infláció esetében ugyanakkor kedvezőbb a helyzet. A jegybank alelnöke szerint az elmúlt időszak óvatos és türelmes monetáris politikájának eredményeként a legutóbbi júliusi inflációs adat 1,7 százalék volt, és várhatóan éves szinten is az uniós referenciaérték alatt marad.

Az euró csak eszköz, nem automatikus megoldás

Banai Péter Benő szerint Magyarország számára az euró bevezetése több szempontból is előnyös lehet, mivel az ország szorosan kapcsolódik az Európai Unió gazdaságához és kereskedelméhez.

Ugyanakkor a 2004 után csatlakozott uniós országok tapasztalatai azt mutatják, hogy az euró önmagában nem eredményez magasabb növekedést vagy alacsonyabb finanszírozási költségeket. A jegybank alelnöke szerint voltak olyan országok, amelyek nem tudták megfelelően kihasználni a közös valuta adta lehetőségeket.

Hozzátette: még ha Magyarország vagy Románia teljesíti is az eurózónához való csatlakozás technikai feltételeit, az nem jelenti automatikusan azt, hogy maga az eurózóna hosszú távon versenyképesebb lesz a világ többi nagy gazdasági szereplőjével szemben.