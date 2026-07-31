Erdőtüzek pusztítanak a magyarok kedvelt üdülőhelyein – erre figyeljen, ha útnak indul

Az európai erdőtüzek idén a tavalyinál is nagyobb területen pusztítottak július végéig. Az Insura online biztosításközvetítő szakértője szerint az érintett területekre készülőknek indulás előtt érdemes ellenőrizniük az aktuális korlátozásokat, valamint a repülőjáratok és a szállások helyzetét.
Területarányosan Montenegró, Ukrajna, Spanyolország, Bosznia-Hercegovina és Portugália tartozik a legsúlyosabban érintett országok közé, de Olaszországban, Franciaországban és Görögországban is jelentős tüzek alakultak ki.
Az előrejelzések alapján az extrém hőség és a csapadékszegény időjárás miatt Franciaországban, Olaszország egyes részein, a Brit-szigeteken, az Ibériai-félszigeten és a Balkánon is jelentős tűzveszéllyel kell számolni.
Az európai erdőtüzek miatt több térségbe sem javasolt elindulni
A legsúlyosabban érintett térségek egy részén a helyiek és a turisták evakuálására is sor került. A szakértő szerint aki közvetlenül ilyen területre készül, annak célszerű elhalasztania az utazást. Az útlemondási biztosítás ugyanakkor nem feltétlenül nyújt fedezetet erre az esetre.
Gyakori kérdés, hogy térít-e a sztornó fedezet, ha azért kényszerülünk lemondani a nyaralást, mert a közelben erdőtüzek pusztítanak. Ez a szolgáltatás sajnos csak akkor érvényesíthető, ha az utassal vagy közvetlen hozzátartozójával történik valami, például hirtelen betegség vagy baleset - a természeti katasztrófa jelen esetben nem számít biztosítási eseménynek
– közölte dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.
A közlemény szerint az erdőtüzek egyelőre nem okoznak jelentős fennakadásokat az európai légi közlekedésben, nagyobb járatkimaradásokról nincs hír. Egyedi járattörlések azonban előfordulhatnak, ezért indulás előtt célszerű ellenőrizni, hogy az úti cél repülőtere fogadja-e a járatokat.
Ha közvetlenül az erdőtüzek miatt kell lemondanunk a nyaralást, vagy a légitársaság törli a járatunkat, érdemes ellenőrizni az utazásszervező, a szállásadó és a légitársaság feltételeit, ugyanis elképzelhető, hogy plusz költségek nélkül átfoglalhatjuk a nyaralást egy későbbi időpontra
– mondta a szakértő.
Kozma Gábor szerint az egyre gyakoribb természeti csapások miatt érdemes olyan repülőjegyet és szállást választani, amely díjmentesen vagy rugalmas feltételekkel módosítható.
Mikor fizethet a biztosító tűzvész esetén?
A biztosító kockázatvállalása attól is függhet, hogy mikor alakul ki a veszélyhelyzet. A tűzvész és más természeti csapások bizonyos fedezeteknél vis maiornak minősülhetnek, ebben az esetben a biztosító mentesülhet a kártérítési kötelezettség alól.
Hasonló helyzet állhat elő, ha az úti cél már az indulás előtt felkerül az utazásra nem javasolt térségek listájára, vagy a célország hivatalos figyelmeztetést ad ki az adott területre.
Más szabályok vonatkozhatnak arra az esetre, ha az erdőtűz csak az utazás megkezdése után alakul ki. Az Insura tájékoztatása szerint ilyenkor a biztosítás a szerződés feltételeitől függően fedezheti például a balesettel, betegséggel vagy poggyászkárral kapcsolatos költségeket.
Az autóban keletkezett tűzkárra a CASCO nyújthat fedezetet
Ha az utazó gépjárművében keletkezik tűzkár, elsősorban a CASCO biztosítás nyújthat fedezetet, amennyiben a szerződés az elemi károk között a tűzkárra is kiterjed, és területi hatálya az adott országra is vonatkozik.
Jó tudni, hogy ha a nyaralóhelyet tűzvész fenyegeti, a biztosító előírhatja az utazás azonnali megszakítását, amelynek költségét sok esetben egy bizonyos összeghatárig (pl. 500 ezer forint) fedezi, és a visszautazás megszervezésében is segíthet
– közölte Kozma Gábor.
A szakértő azt javasolja, hogy veszélyhelyzet esetén az utazók azonnal vegyék fel a kapcsolatot biztosítójuk asszisztenciaszolgálatával. Indulás előtt emellett javasolt a konzuli védelem igénylése is.
Az Európai Unió területén 2025 júliusának végéig közel 350 ezer hektár égett le, idén ugyanezen időszakig csaknem 435 ezer hektár vált a tüzek áldozatává. A közlemény szerint az idei erdőtüzek következtében mintegy 18 millió tonna szén-dioxid került a légkörbe.