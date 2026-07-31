Erdőtüzek pusztítanak a magyarok kedvelt üdülőhelyein – erre figyeljen, ha útnak indul

Az európai erdőtüzek idén a tavalyinál is nagyobb területen pusztítottak július végéig. Az Insura online biztosításközvetítő szakértője szerint az érintett területekre készülőknek indulás előtt érdemes ellenőrizniük az aktuális korlátozásokat, valamint a repülőjáratok és a szállások helyzetét.

Az európai erdőtüzek miatt indulás előtt érdemes ellenőrizni az úti cél aktuális helyzetét – A kép illusztráció

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Területarányosan Montenegró, Ukrajna, Spanyolország, Bosznia-Hercegovina és Portugália tartozik a legsúlyosabban érintett országok közé, de Olaszországban, Franciaországban és Görögországban is jelentős tüzek alakultak ki.

Az előrejelzések alapján az extrém hőség és a csapadékszegény időjárás miatt Franciaországban, Olaszország egyes részein, a Brit-szigeteken, az Ibériai-félszigeten és a Balkánon is jelentős tűzveszéllyel kell számolni.

Az európai erdőtüzek miatt több térségbe sem javasolt elindulni

A legsúlyosabban érintett térségek egy részén a helyiek és a turisták evakuálására is sor került. A szakértő szerint aki közvetlenül ilyen területre készül, annak célszerű elhalasztania az utazást. Az útlemondási biztosítás ugyanakkor nem feltétlenül nyújt fedezetet erre az esetre.

Gyakori kérdés, hogy térít-e a sztornó fedezet, ha azért kényszerülünk lemondani a nyaralást, mert a közelben erdőtüzek pusztítanak. Ez a szolgáltatás sajnos csak akkor érvényesíthető, ha az utassal vagy közvetlen hozzátartozójával történik valami, például hirtelen betegség vagy baleset - a természeti katasztrófa jelen esetben nem számít biztosítási eseménynek

– közölte dr. Kozma Gábor, az Insura vezérigazgatója.

A közlemény szerint az erdőtüzek egyelőre nem okoznak jelentős fennakadásokat az európai légi közlekedésben, nagyobb járatkimaradásokról nincs hír. Egyedi járattörlések azonban előfordulhatnak, ezért indulás előtt célszerű ellenőrizni, hogy az úti cél repülőtere fogadja-e a járatokat.

Ha közvetlenül az erdőtüzek miatt kell lemondanunk a nyaralást, vagy a légitársaság törli a járatunkat, érdemes ellenőrizni az utazásszervező, a szállásadó és a légitársaság feltételeit, ugyanis elképzelhető, hogy plusz költségek nélkül átfoglalhatjuk a nyaralást egy későbbi időpontra

– mondta a szakértő.