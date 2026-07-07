A feketekereskedelem átalakult, ma már az online térben csapnak le a vásárlókra

A feketekereskedelem Európában folyamatosan alkalmazkodik a technológiai változásokhoz, ezért egyre nehezebb nyomon követni az illegális hálózatok működését. A szakértők szerint a hagyományos csempészet mellett ma már az internetes piacterek, a közösségi média és a futárszolgálatok is fontos szerepet játszanak az illegális termékek terjesztésében.

A feketekereskedelem egyre nagyobb arányban az online térben zajlik (képünk illusztráció)

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A feketekereskedelem átalakulását jól szemlélteti a dohányipar

A szakértők szerint a dohányipar különösen szemléletes példája annak, hogyan alakult át a feketepiac. A hamis cigaretták mellett egyre nagyobb arányban jelennek meg az illegálisan értékesített nikotinpárnák és ízesített elektromos cigaretták is. Ezeket sok esetben ismeretlen eredetű alapanyagokból állítják elő, miközben a gyártók nem tartják be az adózási, egészségügyi vagy környezetvédelmi előírásokat – tájékoztat a VG.

A szakértők arra is felhívták a figyelmet, hogy a hamis termékek nemcsak a legális gazdasági szereplőknek és az állami költségvetésnek okoznak veszteséget, hanem a fogyasztók egészségét is veszélyeztethetik.

A probléma ráadásul nem korlátozódik a dohánytermékekre: hamis ruházati cikkek, kozmetikumok, élelmiszerek, étrend-kiegészítők és gyógyszeripari készítmények is megjelennek az illegális kereskedelemben.

A közösségi média és az internetes hirdetések miatt egyre nehezebb megkülönböztetni a legális és az illegális értékesítőket. Egy professzionális weboldal vagy egy népszerű influencer ajánlása könnyen hitelességet kölcsönözhet olyan termékeknek is, amelyek valójában nem ellenőrzött forrásból származnak. Emiatt a fogyasztóknak érdemes több forrásból tájékozódniuk, ellenőrizniük az állításokat és szakértői véleményeket is figyelembe venniük.