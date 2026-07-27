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felnőtt

Tényleg rossz a helyzet Magyarországon? Kiderült, hol élnek a szüleikkel a legnagyobb arányban a fiatalok

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Az eredmény szerint az Európai Unióban élő, 25–34 év közötti fiatal felnőttek 30,1%-a élt együtt a szüleivel. Arra is fény derült, mely országokban volt a legmagasabb, illetve legalacsonyabb az arány.
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Nemrég kiderült, hogy 2025-ben az EU-ban élő, 25–34 év közötti fiatal felnőttek 30,1%-a élt együtt a szüleivel. Az Eurostat szerint a legmagasabb arányok Horvátországban (az érintettek 62,3%-a), Görögországban (56,3%) és Szlovákiában (54,3%) voltak.

Kiderült: 2025-ben az EU-ban élő fiatal felnőttek 30,1%-a lakott a szüleivel. / Fotó: Eurostat

Kiderült: 2025-ben az EU-ban élő fiatal felnőttek 30,1%-a lakott a szüleivel

A legalacsonyabb arányok, ezzel szemben, Dániában (3,9%), Finnországban (4,0%) és Svédországban (7,5%) voltak. Hozzátették, a fenti térkép azokat a személyeket is tartalmazza, akik munka vagy tanulmányok miatt távol élnek az otthonuktól, azonban hozzájárulnak a család háztartási jövedelméhez, vagy részesülnek abból, és nem minősülnek más magánháztartás állandó lakosának. A térkép emellett azokat az EU és EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás) országokat is tartalmazza, amelyekről rendelkezésre állnak adatok. A leírásban szereplő rangsor viszont kizárólag az EU-országokon alapul.

 

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