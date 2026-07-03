Több tonna szamócát vont ki a forgalomból a fogyasztóvédelem, milliós bírságot szabtak ki

A vizsgált szamócák csaknem 10 százaléka nem felelt meg a minőségi, jelölési vagy nyomonkövethetőségi előírásoknak, a kiemelt ellenőrzési akció során eddig összesen 3,5 millió forint bírságot szabtak ki, de több eljárásban a bírság meghatározása még folyamatban van - közölte a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) pénteken.

3,5 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelmi hatóság szamócák miatt. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

3,5 millió forint bírságot szabott ki a fogyasztóvédelmi hatóság szamócák miatt

Hat héten át tartó országos akcióban vizsgálta a szamóca kínálatot a hatóság a vármegyei kormányhivatalokkal közösen. Az ellenőrök 482 forgalmazóhelyen vizsgálták a gyümölcsöt, 537 tételt ellenőriztek. A vizsgálatok kiterjedtek a nagybani piacokra, hipermarketekre, zöldség-gyümölcs üzletekre, valamint azokra az ideiglenes árusítóhelyekre is, amelyek a szezon idején országszerte megjelennek utak mentén, parkolókban vagy forgalmas közterületeken.

A leggyakoribb probléma a hiányos jelölés, illetve az volt, hogy az árusok nem tudták igazolni az áru eredetét. A nyomonkövethetőség hiánya különösen súlyos problémának számít, mert ilyen esetekben egy esetleges élelmiszerbiztonsági kockázat sem kezelhető megfelelően. A legsúlyosabb esetekben a hatóság kénytelen volt intézkedni a tételek forgalomból történő kivonásáról; 10 tételt, összesen 2,7 tonnányi szamócát kellett kivonni a forgalomból és megsemmisíteni - ismertette az NKFH.

A vizsgálatok egyik legfontosabb tapasztalata idén is az volt, hogy továbbra is akadnak olyan kereskedők, akik megpróbálják kihasználni a magyar termékek iránti fogyasztói bizalmat.

Különösen érzékeny területnek számít a Bács-Kiskun vármegyei Lajosmizse és térsége, ahol a szamócatermesztés évtizedes hagyományokra épül, a "lajosmizsei eper" elnevezés gyakorlatilag önálló márkanévvé vált a vásárlók szemében.

A tapasztalatok szerint leggyakrabban romániai eredetű szamóca kerül magyar termékként a fogyasztók elé. Az ilyen jellegű megtévesztés súlyos jogsértésnek minősül, amely jelentős bírságot vonhat maga után. A külföldi szamóca jelenléte önmagában nem jelent problémát, az ellenőrzött tételek mintegy 18 százaléka származott külföldről, ami megfelel a piaci viszonyoknak és a szezonális kínálatnak. Ugyanakkor a fogyasztó döntését és vásárlását hátrányosan befolyásolja, ha nem kap valós információt arról, hogy valójában mit vásárol - hívta fel a figyelmet a fogyasztóvédelmi hatóság.