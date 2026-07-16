Figyelmeztet a hatóság: visszahívnak egy BBQ fűszerport Magyarországon

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) közlése szerint az Európai Unió élelmiszer- és takarmánybiztonsági gyors riasztási rendszerén (RASFF) keresztül érkezett bejelentés egy Kínából származó BBQ fűszerpor miatt.
A kifogásolt termék egy holland importőrön keresztül jutott el Magyarországra. Az érintett vállalkozás, az Asian Food Hungary Kft. az NKFH-val együttműködve azonnal megkezdte a termék visszahívását.
Veszélyes növényvédőszer-maradványokat találtak
A hatósági tájékoztatás szerint a vizsgálatok során több növényvédőszer-maradvány jelenlétét mutatták ki a termékben a megengedett határérték felett.
A kifogásolt összetevők között szerepel többek között az antrakinon, bifentrin, bifenil, karbendazim, karbofurán, klórfenapir, klórpirifosz, klotianidin, dimetomorf, imidakloprid, prokloraz és propikonazol.
Az érintett termék adatai:
- Termék neve: BBQ fűszerpor
- Márka: TYM
- Kiszerelés: 36 gramm, üvegtartály műanyag fedéllel
- Vonalkód: 6920280203400
- Beszállító: Liroy B. V. (Hollandia)
A visszahívás oka: határérték feletti növényvédőszer-maradék tartalom.
A hatóság arra kéri a vásárlókat, hogy amennyiben a fenti adatokkal rendelkező termék még a birtokukban van, azt ne fogyasszák el.
A hatóság figyeli a visszahívást
A növényvédő szerek olyan kémiai vagy biológiai anyagok, amelyekkel a mezőgazdaságban a kártevők ellen védekeznek. Használatuk engedélyezett, ugyanakkor az élelmiszerekben található maradványok mennyiségére szigorú szabályok vonatkoznak.
Az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) kockázatértékelések alapján határozza meg az élelmiszerekben megengedett maximális növényvédőszer-maradvány szinteket.
Az NKFH közölte, hogy folyamatosan nyomon követi a vállalkozás által megtett intézkedéseket, valamint a visszagyűjtött termékek további sorsát, így azok megsemmisítését vagy elszállítását is.
Korábban kutatások során kiderült, hogy egyes növényvédő szerek növelhetik a Parkinson-kór kialakulásának kockázatát.