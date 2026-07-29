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üzemanyag

Rossz hír az autósoknak: csütörtökön tovább emelkedik a gázolaj ára

34 perce
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Ismét változnak az árak. Mutatjuk, mennyivel!
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üzemanyaggázolajbenzin

Noha a benzin nagykereskedelmi ára tovább csökken, mégsem lélegezhetnek fel az autósok, a gázolajé ugyanis ismét emelkedik.

Ismét változik a benzin és a gázolaj ára
Ismét változik a benzin és a gázolaj ára
Fotó: Magyar Nemzet

Így változik a benzin és a gázolaj ára csütörtökön

A Holtankoljak oldalának jelentése szerint csütörtökön, július 30-án így változnak az üzemanyagárak: a benzin beszerzési ára bruttó 3 forinttal csökken, míg a gázolaj nagykereskedelmi ára bruttó 9 forinttal emelkedik. Azt jelenleg még nem tudni, mindez hogy jelentkezik majd a benzinkutakon fizetendő árakban.

 

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