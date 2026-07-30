Kétszeresére növelik a horvát-magyar gázvezeték-kapacitást

Megállapodott a horvát Plinacro és a magyar Földgázszállító Zrt. (FGSZ) a horvát-magyar földgáz-összeköttetés kapacitásának növeléséről - közölte csütörtökön a horvát földgázszállító rendszerüzemeltető. A két társaság közös nyilatkozata szerint a Drávaszerdahely-Alsómiholjác (Donji Miholjac) határkeresztező pont Horvátországból Magyarországra irányuló kapacitását óránként 200 ezerről 400 ezer szabványos köbméterre növelnék.

Kétszeresére emelték a földgázvezeték kapacitását

Fotó: Unsplash

A megemelt kapacitás a tervek szerint 2026. december 31-től állhat rendelkezésre.

A fejlesztés lehetővé tenné, hogy a jelenleginél nagyobb mennyiségű földgázt szállítsanak Horvátországból Magyarországra. A Plinacro szerint ez erősítené a két ország energetikai összeköttetését, valamint javítaná Magyarország és a térség ellátásbiztonságát. A két rendszerüzemeltető a szükséges műszaki, szabályozási és üzemeltetési feltételeket közösen készíti elő. A piaci szereplőket később tájékoztatják az új kapacitások igénybevételének részleteiről.

Ivica Arar, a Plinacro igazgatóságának elnöke azt mondta: a beruházás növeli a Horvátországból elérhető földgáz mennyiségét, és erősíti a térség gázellátásának stabilitását.

Ferencz I. Szabolcs, az FGSZ elnök-vezérigazgatója szerint a kapacitásbővítés hozzájárul Magyarország és a tágabb térség beszerzési forrásainak diverzifikálásához. Hozzátette: a fejlesztés erősíti a horvátországi cseppfolyósított földgáz továbbítására szolgáló útvonalat a tengerparttal nem rendelkező országok felé.

A megállapodás a földgázszállítást érinti, és nem kapcsolódik közvetlenül a két ország között az Adria kőolajvezeték kapacitásáról és használati díjairól kialakult vitához.