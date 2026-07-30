Kiderült: 1,7 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben

1,7 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben. Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 második negyedévében a nyers adatok szerint 1,7 százalékkal, a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint 1,6 százalékkal múlta felül az előző év azonos időszakit - jelentette első becslése alapján csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

1,7 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben / Fotó: Jo Panuwat D / Shutterstock (Képünk illusztráció)

1,7 százalékkal nőtt a GDP a második negyedévben

Az előző negyedévhez képest 0,4 százalékkal bővült a gazdaság teljesítménye a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján.

Mivel az első negyedévben is 1,7 százalékos volt a növekedés üteme, az első félévben a gazdaság teljesítménye a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyformán 1,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.

Közölték, a bruttó hazai termék növekedéséhez továbbra is pozitívan járult hozzá az ipar teljesítménye, míg a mezőgazdaság fékezte. A növekedéshez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá.

A GDP második negyedévi részletes adatait szeptember 1-én közli második becslése alapján a KSH - írja az MTI.