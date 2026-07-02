Óriási pofont kapott a Google az Európai Uniótól – több milliárd euró volt a tét

Végleg elveszítette a Google a jogi csatát az Európai Unió rekordösszegű, 4,1 milliárd eurós (145 milliárd forint) versenyjogi bírsága ellen. Az EU legfelsőbb bírósága elutasította a vállalat fellebbezését, így lezárult a nyolc éve tartó ügy – számolt be a New York Post.

Az Európai Unió bírósága helybenhagyta a Google-re kiszabott 4,1 milliárd eurós versenyjogi bírságot. Az ítélet szerint az Android rendszerrel kapcsolatban sértette meg a versenyszabályokat (A kép illusztráció)

Fotó: Solen Feyissa / Unsplash / https://unsplash.com/photos/person-holding-black-android-smartphone-UWVJaDvXW_c

Pert vesztett a Google, rekordösszegű bírságot kell fizetnie

A bírságot még 2018-ban szabta ki az Európai Bizottság, mert a hatóság szerint a Google versenyellenes gyakorlatot folytatott az Android operációs rendszerhez kapcsolódóan. A vád lényege az volt, hogy a cég előnyben részesítette saját szolgáltatásait, különösen a Google Search keresőt és a Chrome böngészőt az Androidos készülékeken.

A bíróság most megerősítette a 4,1 milliárd eurós bírságot. A Google számára ezzel lezárult a nyolc éve tartó jogi csata, az ítélet ellen már nincs további fellebbezési lehetőség.

A döntés után az Alphabet, a Google anyavállalatának részvényei estek. A vállalat közölte, hogy már 2018-ban módosította szerződéseit, és továbbra is az Android nyitottságára, valamint a felhasználók, partnerek és fejlesztők választási lehetőségeire koncentrál.

A mostani döntés a 2018-ban indult Android-ügy végére tett pontot: akkor az EU 4,1 milliárd eurós bírságot szabott ki a Google-re az Android operációs rendszerhez kapcsolódó versenyellenes gyakorlatok miatt. A vállalatot korábban is büntették Brüsszelben, 2017-ben például 2,4 milliárd eurós bírságot kapott az ár-összehasonlító szolgáltatások piacán tapasztalt visszaélések miatt. 2025 márciusában újabb uniós vádak is megjelentek, ezek szerint a Google továbbra is előnyben részesítheti saját szolgáltatásait a versenytársakkal szemben. Bővebb információk cikkünkben.

Részletesebben a Világgazdaság cikkében olvashat a most lezárult perről.