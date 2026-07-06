Lépett a hatóság: gyógyhatásúként reklámozták a népszerű italport

A GVH azzal a gyanúval indított eljárást a Simply You Hungary Kft.-vel szemben, hogy a vállalkozás 2024 márciusától kezdődően a Herbal Swiss Hot Drink étrend-kiegészítő termékeinek reklámozásában – megfázásra utaló tünetek (például köhögés, tüsszögés, torokkaparás és legyengült immunállapot) felidézésével – azt a benyomást kelthette, hogy a termék alkalmas emberi betegségek különösen a megfázás megelőzésére, kezelésére vagy gyógyítására, ami az étrend-kiegészítőkre vonatkozó szabályok szerint nem megengedett.

Eljrást indított a GVH a Herbal Swiss Hot Drink étrend-kiegészítő termékek miatt

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A versenyfelügyeleti eljárás megindítása még nem jelenti azt, hogy a vállalkozás valóban jogsértést követett el, az eljárás a tények tisztázására és ezen keresztül a feltételezett jogsértés bizonyítására irányul. Az eljárás időtartama 3 hónap, amely indokolt esetben két alkalommal, egyenként legfeljebb két hónappal meghosszabbítható. A versenytörvény szerint az ügyfélnek a tisztázásához szükséges adatok közlésére való felhívásától az annak teljesítéséig terjedő időtartam az ügyintézési határidőbe nem számít bele.

Kiemelten foglalkozik a GVH az étrend-kiegészítőkkel

A Gazdasági Versenyhivatal nagy hangsúlyt helyez az élelmiszerek azon belül pedig főleg az étrend-kiegészítők reklámozása során alkalmazható egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokkal.

A GVH jelenleg is több folyamatban lévő eljárásban vizsgálja különböző vállalkozások kereskedelmi gyakorlatát, amelyek például

olyan egészégre vonatkozó állításokat alkalmaznak, amelyek megszegik az ágazati előírásokat,

olyan állításokat alkalmaznak, amelyek a termékeiknek emberi betegségek megelőzésére, kezelésére, vagy gyógyítására vonatkozó tulajdonságokat tulajdonítanak vagy éppen

azt a benyomást keltik, hogy a hirdetett termékeket jogszerűen értékesítik annak ellenére, hogy a kérdéses termékek étrend-kiegészítőnek minősülnek, az előírások ellenére azonban nem történt meg bejelentésük a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központhoz.

A GVH kiterjedt eljárási tapasztalatai alapján a cégek előszeretettel alkalmaznak egészségre és gyógyhatásra vonatkozó állításokat, azonban gyakran vétenek hibákat és jogsértéseket azok kialakítása során.

A versenyhatóság 2026 áprilisában tájékoztatót tett közzé, mellyel célja, hogy segítse a jogkövetésre törekvő vállalkozásokat az egészségre, tápanyag-összetételre és gyógyhatásra vonatkozó állítások szabályrendszerének átlátásában. A tájékoztató füzet elérhető a GVH honlapján.