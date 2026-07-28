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Gyógyszerek: ennyivel lehetnek olcsóbbak szeptembertől a vényköteles készítmények

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Szeptember 1-jétől megszűnik az áfa a vényköteles készítményeknél, azonban a betegek többsége nem számíthat jelentős árcsökkenésre. A gyógyszerek ára a gyógyszerészek számításai szerint a legtöbb esetben csak néhány tíz forinttal mérséklődik, a nagyobb megtakarítás pedig elsősorban a drágább, nem támogatott készítményeknél lehet érezhető.
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A Világgazdaság által ismertetett gyógyszerészi számítások szerint érdemes különbséget tenni a társadalombiztosítás által támogatott, fix áras, illetve a szabadáras vényköteles gyógyszerek között.

Gyógyszerek: ennyivel csökkenhetnek az árak szeptember 1-jétől a vényköteles készítményeknél
Gyógyszerek: ennyivel csökkenhetnek az árak szeptember 1-jétől a vényköteles készítményeknél
Fotó: Unsplash

A tb-támogatott készítményeknél a beteg csak a térítési díjat fizeti, a fennmaradó részt a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) állja. Emiatt az áfa megszüntetésének hatása a betegek pénztárcájában jellemzően csak néhány tíz forintos megtakarítást jelent.

Egy gyógyszerészi példa szerint egy 659 forintos vérnyomáscsökkentő ára 628 forintra csökkenhet, ami 31 forintos különbséget jelent. Egy másik számítás alapján egy másik készítmény térítési díja 887 forintról körülbelül 845 forintra mérséklődhet, vagyis a beteg nagyjából 42 forintot takaríthat meg.

A drágább gyógyszereknél nagyobb lehet a megtakarítás

A szabadáras vényköteles gyógyszereknél már nagyobb lehet az árcsökkenés. Egy fájdalomcsillapító készítmény példáján a gyógyszerészek azt mutatták be, hogy az ár 4259 forintról 4056 forintra csökkenhetne, ami 203 forintos megtakarítást jelentene.

Ugyanakkor ezeknél a készítményeknél a végső fogyasztói ár továbbra is függhet a gyógyszertárak és a nagykereskedők árazásától, ezért az áfacsökkentés teljes összege nem feltétlenül jelenik meg a vásárlók által fizetett árban.

A gyógyszerészek szerint összességében azok, akik eddig havonta körülbelül 20 ezer forintot költöttek vényköteles gyógyszerekre, szeptembertől nagyjából 19 ezer forintos kiadásra számíthatnak.

 

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