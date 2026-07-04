Lépéseket sürgetnek a szakértők: minden ötödik uniós munkavállaló ki van téve a hőségnek

Az egyre gyakoribb és intenzívebb hőhullámok miatt az Európai Unióban már minden ötödik munkavállaló ki van téve rendszeresen magas hőmérsékletnek a munkahelyén, a klímaváltozás következtében egyre súlyosabbá váló hőhullámok tehát az egyik leggyorsabban növekvő munkavédelmi kockázatot jelentik. Az Európai Munkahelyi Biztonsági és Egészségvédelmi Ügynökség (EU-OSHA) szerint hőség idején különösen nagy veszélyben vannak a szabadtéren vagy a forró, zárt munkakörnyezetben dolgozók - írja a Világgazdaság.

Hőség: egyes foglalkozások eltérő veszélyekkel szembesülnek (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Hőség: egyes foglalkozások eltérő veszélyekkel szembesülnek

Az Eurofound egy 2024-es felmérésből kiderült, hogy a mezőgazdasági dolgozók 68, az építőiparban dolgozók 52 százaléka tölti a munkaidejének legalább negyedét magas hőmérsékletnek kitéve. Az iparban és a közlekedésben dolgozók harmadát is hasonló mértékben érinti a probléma, mialatt a hőhatásnak kitett munkavállalók aránya 1995 óta 13 százalékról 21 százalékra emelkedett.

A foglalkozások között is jelentős különbségek vannak: a leginkább érintettek a képzett mezőgazdasági munkások, akiknek 72 százaléka dolgozik rendszeresen nagy melegben. Őket a szakmunkások, a gépkezelők és az egyszerű fizikai munkát végzők követik, míg ezzel szemben a vezetők, az irodai dolgozók és a szellemi foglalkozásúak jóval ritkábban találkoznak ilyen körülményekkel.

A hőség továbbá a férfiakat - mivel főleg ők dolgoznak a legkockázatosabb ágazatokban -, nagyobb arányban érinti, mint a nőket: a felmérés szerint a férfiak 34, míg a nők 18 százaléka van rendszeresen kitéve magas hőmérsékletnek. A veszélyeztetettek között sok a szezonális munkás, a bevándorló és önfoglalkoztató munkavállaló, akik gyakran gyengébb munkajogi védelemben részesülnek.

A tartós hőség nem csupán egészségügyi kockázatot jelent, hanem növeli a munkahelyi balesetek esélyét is, mivel rontja a koncentrációt és a reakcióidőt. Az egyes foglalkozások eltérő veszélyekkel szembesülnek: míg a mezőgazdaságban nő a kullancsok és allergének okozta kockázat, addig az építőiparban a sűrűn beépített, városi területek fokozzák a terhelést, a mentőszolgálatok dolgozói pedig gyakran a legszélsőségesebb körülmények között végzik a munkájukat.

A hőhullámok miatt már több európai ország szigorította a munkavédelmi előírásokat, ennek ellenére az Európai Szakszervezeti Szövetség uniós szintű, kötelező szabályozást sürget, amely maximális munkahőmérsékletet, fizetett hűtési szüneteket és garantált ivóvízellátást írna elő a munkavállalók védelme érdekében.