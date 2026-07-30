Felszámolás kezdődött a magyar szállodaláncnál, egyre több rendezetlen ügy kerül napvilágra

A bíróság elrendelte a Hotel & More cégcsoporthoz tartozó Hotel & More Sartor Kft. felszámolását. Az eljárást még tavaly ősszel kezdeményezték, a vállalkozás ellen azonban már korábban is több eljárás indult.

A Hotel & More körül vendégek és üzleti partnerek is rendezetlen követelésekről számoltak be

Fotó: Hotel & More Group / Facebook

A társasággal szemben több mint harminc végrehajtási eljárás indult, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) pedig törölte az adószámát, miután a cég több adózási és bevallási kötelezettségének nem tett eleget. A vállalkozás ellen előbb kényszertörlési, majd felszámolási eljárás indult – számolt be róla a VG.

Több vendég is pénzt veszített a Hotel & More működésével összefüggésben

A felszámolás újabb fejlemény a korábban 22-24 magyarországi és külföldi szállodát üzemeltető Hotel & More Group körül kialakult pénzügyi nehézségekben. Az Átlátszó beszámolója szerint több mint százmillió forintos adótartozásról, kifizetetlen munkabérekről és vissza nem térített foglalási díjakról számoltak be.

A lap szerint több vendég előre kifizetett foglalását az üzemeltetőváltások után törölték, az új üzemeltetők pedig nem fogadták el a korábban megvásárolt utalványokat, illetve foglalásokat. Az érintettek által jelzett összegek néhány tízezer forinttól több százezer forintig terjednek.

Többen fogyasztóvédelmi vagy rendőrségi eljárást kezdeményeztek, mások banki visszaterheléssel, úgynevezett chargebackkel próbálták visszaszerezni a kifizetett összeget.

A szállásközvetítőkhöz is érkeztek panaszok

Az ügy a szállásközvetítőket is érintette. Az Átlátszó beszámolója szerint a Bónusz Brigád, a Maiutazas.hu és a Szallas.hu is megerősítette, hogy több panasz érkezett hozzájuk. Az érintett ügyfelek egy része már kártalanítást kapott, másoknak alternatív szállást biztosítottak. Ugyanakkor továbbra sem sikerült valamennyi követelést rendezni.

Klemm Balázs tulajdonos-vezérigazgató korábban a Turizmus.com-nak arról beszélt, hogy a pénzügyi nehézségekhez több hosszú távú üzemeltetési szerződés idő előtti megszűnése vezetett, ami likviditási problémákat okozott.

Közlése szerint a társaság külső tőke bevonásán dolgozik, és rendezni kívánja partnerei, illetve ügyfelei követeléseit. A cégvezető ugyanakkor vitatta a sajtóban megjelent, adótartozásra és kifizetetlen bérekre vonatkozó állításokat. Klemm Balázs azt is közölte, hogy nem kíván kivonulni a szállodaiparból, a társaság átszervezése pedig már megkezdődött.