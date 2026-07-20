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munkavállaló

Az IKEA megerősítette: készül a következő tárgyalás a szakszervezettel

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Újra tárgyalóasztalhoz ülhetnek a felek a béremelésről, miután az elmúlt hetekben több munkabeszüntetés is volt az áruházláncnál. Az IKEA megerősítette, hogy jelenleg is egyeztet a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével a következő hivatalos találkozó időpontjáról.
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munkavállalóbértárgyalásIkeasztrájk

Az IKEA és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) jelenleg is egyeztet a képviselőik közötti soron következő hivatalos találkozó időpontjáról – erősítette meg Eva Malá Beluská az IKEA People & Culture vezetője Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében.

Az IKEA és a KASZ jelenleg is egyeztet képviselőik következő hivatalos találkozójának időpontjáról
Az IKEA és a KASZ jelenleg is egyeztet képviselőik következő hivatalos találkozójának időpontjáról (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

Eva Malá Beluská mindezt Karsai Zoltán, a KASZ elnökének szombati közleményére reagálta, amelyben a szakszervezeti vezető arról számolt be, hogy az IKEA július 29-én a tárgyalóasztalnál szeretné folytatni a bérekről történő egyeztetéseket, erről szombat délelőtt érkezett jelzés a sztrájkbizottsághoz.

Arra a kérdésre, miért döntöttek a tárgyalások folytatása mellett, Eva Malá Beluská válaszában ismertette, az IKEA több alkalommal is jelezte, hogy továbbra is szoros és konstruktív együttműködésre törekszik a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével a közös álláspont kialakítása és a megegyezés érdekében. Mindig is az volt a meggyőződésük, hogy a kialakult helyzet kizárólag konstruktív párbeszéd útján rendezhető.

Folytatódhatnak az IKEA bértárgyalásai

Arról, hogy a munkavállalók milyen ajánlatra számíthatnak a folytatódó bértárgyaláson, az IKEA People & Culture vezetője közölte, hogy ezt a belső, bizalmas jellegű kérdést közvetlenül a KASZ képviselőivel szeretnék megvitatni.

Egyúttal kiemelte, továbbra is elkötelezettek a teljes juttatási csomag felülvizsgálata mellett, amelyet munkatársaik közvetlen bevonásával kívánnak megvalósítani.

Az IKEA dolgozóinak eddigi munkabeszüntetéseivel összefüggésben Eva Malá Beluská közleményében megjegyezte, hogy az elmúlt napok folyamán operatív működésükben adódtak ugyan bizonyos korlátozások és fennakadások, azonban átfogó szolgáltatás- és termékkínálatuk döntő részben továbbra is zavartalanul a vásárlóik rendelkezésére állt.

Az IKEA dolgozói július 9-e csütörtök óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, kezdetben kétórás figyelmeztető sztrájkkal próbálták a munkáltató figyelmét felhívni. Két hete csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben.

A múlt héten szerda este 20:30-tól csütörtökön 15 óráig folytatták a munkabeszüntetést, amelyben a logisztikai és az áruházi dolgozók is részt vettek. Ezt követően pedig a sztrájkbizottság levelet küldött az IKEA által kijelölt tárgyaló delegációnak.

A levélben egy hét türelmi időt adott a szakszervezet a munkáltatónak, hogy érdemben reagáljon a munkavállalók 6 százalékos alapbéremelési igényére; az érdekképviselet vállalta, hogy ez idő alatt, július 20-26. között nem szerveznek és nem hirdetnek újabb sztrájkot.

A szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes, 6 százalékos alapbéremelést.

 

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