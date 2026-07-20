Az IKEA megerősítette: készül a következő tárgyalás a szakszervezettel

Az IKEA és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) jelenleg is egyeztet a képviselőik közötti soron következő hivatalos találkozó időpontjáról – erősítette meg Eva Malá Beluská az IKEA People & Culture vezetője Csehországban, Magyarországon és Szlovákiában az MTI-nek hétfőn eljuttatott közleményében.

Az IKEA és a KASZ jelenleg is egyeztet képviselőik következő hivatalos találkozójának időpontjáról (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Eva Malá Beluská mindezt Karsai Zoltán, a KASZ elnökének szombati közleményére reagálta, amelyben a szakszervezeti vezető arról számolt be, hogy az IKEA július 29-én a tárgyalóasztalnál szeretné folytatni a bérekről történő egyeztetéseket, erről szombat délelőtt érkezett jelzés a sztrájkbizottsághoz.

Arra a kérdésre, miért döntöttek a tárgyalások folytatása mellett, Eva Malá Beluská válaszában ismertette, az IKEA több alkalommal is jelezte, hogy továbbra is szoros és konstruktív együttműködésre törekszik a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetével a közös álláspont kialakítása és a megegyezés érdekében. Mindig is az volt a meggyőződésük, hogy a kialakult helyzet kizárólag konstruktív párbeszéd útján rendezhető.

Folytatódhatnak az IKEA bértárgyalásai

Arról, hogy a munkavállalók milyen ajánlatra számíthatnak a folytatódó bértárgyaláson, az IKEA People & Culture vezetője közölte, hogy ezt a belső, bizalmas jellegű kérdést közvetlenül a KASZ képviselőivel szeretnék megvitatni.

Egyúttal kiemelte, továbbra is elkötelezettek a teljes juttatási csomag felülvizsgálata mellett, amelyet munkatársaik közvetlen bevonásával kívánnak megvalósítani.

Az IKEA dolgozóinak eddigi munkabeszüntetéseivel összefüggésben Eva Malá Beluská közleményében megjegyezte, hogy az elmúlt napok folyamán operatív működésükben adódtak ugyan bizonyos korlátozások és fennakadások, azonban átfogó szolgáltatás- és termékkínálatuk döntő részben továbbra is zavartalanul a vásárlóik rendelkezésére állt.

Az IKEA dolgozói július 9-e csütörtök óta több alkalommal tartottak munkabeszüntetést, kezdetben kétórás figyelmeztető sztrájkkal próbálták a munkáltató figyelmét felhívni. Két hete csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben.