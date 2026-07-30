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kasz

Lezárult az IKEA és a KASZ közötti egyeztetés: ez lett az eredménye

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Lezárultak a hetek óta tartó egyeztetések az IKEA és a Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) között. Az IKEA bejelentette, hogy megállapodás született, amelynek részeként a jogosult munkatársak augusztusban egyszeri bruttó 100 ezer forintos juttatásban részesülnek.
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kaszikeamegállapodás

Az Origo korábban többször is beszámolt arról, hogy az IKEA dolgozóit képviselő szakszervezet bérrendezést sürgetett, és tárgyalásokat folytatott a vállalat vezetésével. A felek most közös közleményben jelentették be, hogy sikerült megállapodásra jutniuk.

IKEA megállapodott a szakszervezettel, egyszeri 100 ezer forintos juttatást kapnak a dolgozók
IKEA megállapodott a szakszervezettel, egyszeri 100 ezer forintos juttatást kapnak a dolgozók
Fotó: Unsplash

A vállalat közölte: az idei éves bérfelülvizsgálat során már mintegy 580 millió forintot fordított béremelésre, ugyanakkor figyelembe vették azt is, hogy a magas infláció és a gazdasági környezet továbbra is jelentős terhet jelent a magyar családok számára.

A megállapodás értelmében a jogosult munkavállalók ledolgozott munkaidejükkel arányosan egyszeri, bruttó 100 ezer forintos juttatást kapnak augusztusban. A vállalat szerint ez az áprilisi béremelésen felüli, célzott támogatás azonnali segítséget jelent a dolgozóknak.

Hosszabb távú bérfejlesztésre is készül az IKEA

Az IKEA és a KASZ nemcsak az egyszeri juttatásról állapodott meg. A felek közösen dolgoznak egy hosszú távú bérfejlesztési ütemterven is, emellett átfogó felülvizsgálat indul a vállalat teljes juttatási rendszeréről.

A cél, hogy az IKEA a jövőben is versenyképes bérekkel és vonzó juttatásokkal tudja megtartani munkavállalóit.

A vállalat hangsúlyozta: a megállapodás lehetővé teszi, hogy ismét a napi működésre és a vásárlók kiszolgálására összpontosítsanak, miközben biztosított marad az áruházak stabil működése.

 

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