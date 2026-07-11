Rossz hír a vásárlóknak, ma is sztárjkoltak az IKEA dolgozói

A szakszervezeti vezető felidézte, hogy csütörtökön és pénteken közel 300 munkavállaló vett részt a 2-2,5 órás munkabeszüntetésben, amelyet a zárás előtti órákra időzítettek. Az IKEA a menedzsment beforgatásával és diákmunkásokkal próbálta enyhíteni a helyzetet - tette hozzá.

Szombaton is sztrájkoltak az IKEA dolgozói - Fotó: JEAN-MICHEL DELAGE / Hans Lucas

Mint mondta, az áruházak végig nyitva tartottak, pénteken csak a budaörsi árukiadó zárt be idő előtt.

Szombat délután a munkabeszüntetésben a soroksári áruháznál 112, a budaörsi egységnél 57, az Örs vezér téri áruháznál pedig 43 dolgozó vett részt.

A soroksári áruházban a munkavállalók 70-80 százaléka csatlakozott a sztrájkhoz, az ott működő logisztikai központ dolgozói is.

Arról is tájékoztatott, hogy a szakszervezet öt pontból álló követeléscsomagot fogalmazott meg, amelyből négyben a vezetés késznek mutatkozott a megállapodásra. Ezek közé tartozik az uniós előírásoknak megfelelő bértranszparencia bevezetése, az éves bértárgyalások rendszerének kialakítása, egy minden munkavállaló számára elfogadható javadalmazási rendszer kidolgozása, valamint a kollektív szerződésről szóló tárgyalások megkezdése. Elutasították azonban az ötödik követelést, a menedzsment tagjaira nem vonatkozó, egységes 6 százalékos alapbéremelést.

Ezért sztrájkolnak az IKEA dolgozói

Karsai Zoltán elmondta: az elmúlt négy évben az inflációkövető bérrendezések helyett teljesítményalapú bérezési rendszer működött, ami jelentős bérlemaradást eredményezett, ezt az idei átlagosan 5,3 százalékos béremelés nem kompenzálta.

Hangsúlyozta, hogy a jelenlegi helyzet az elmúlt években folytatott elhibázott bérpolitika következménye.

Karsai Zoltán közölte, hogy a budaörsi áruházban szombaton az árukiadó és a vevőszolgálat is bezárt, a munkabeszüntetés pedig a legforgalmasabb órákban jelentős fennakadásokat okozott.

Hozzátette, hogy a mostani sztrájk még csak figyelmeztetés a vállalat számára, ugyanakkor a szakszervezetnek további eszközei is vannak. Arra a kérdésre, hogy vasárnap folytatódik-e a munkabeszüntetés nem kívánt válaszolni, mert szerinte fontos megőrizni a meglepetés erejét.