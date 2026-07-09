Rossz hírt kaptak az IKEA magyarországi vásárlói

A Világgazdaság beszámolója szerint csütörtök délelőtt kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a magyarországi IKEA egyes munkavállalói. A tiltakozás hátterében a béremelési tárgyalások elakadása áll.
A munkabeszüntetés a vállalat mindhárom magyarországi áruházát érinti. Több részleg ideiglenesen bezárt, egyes helyeken pedig a vezetőség próbálta biztosítani az üzletek működését.
A lap információi szerint Soroksáron mintegy ötven dolgozó csatlakozott az akcióhoz, de az Örs vezér téri áruházban is jelentős volt a részvétel. Budaörsön ugyanakkor a menedzsment biztosította a működést.
A béremelés miatt alakult ki konfliktus
A konfliktus hónapokkal ezelőtt kezdődött. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, Karsai Zoltán szerint a feszültség januárban erősödött fel, amikor a dolgozók arról értesültek, hogy a svéd vállalat eredetileg nem tervez általános béremelést.
Később az IKEA változtatott az ajánlatán, azonban a munkavállalók többsége nem tartotta megfelelő megoldásnak a teljesítményalapú bérrendezést.
A vállalat végül átlagosan 6 százalékos, differenciált béremelést ajánlott fel, a szakszervezet azonban további, minden dolgozóra egységesen kiterjedő 6 százalékos emelést szeretne elérni.
A KASZ szerint a munkavállalók számára nem elfogadható, hogy a béremelés mértéke belső szempontoktól vagy egyéni teljesítményértékeléstől függjön.
Erősödött a dolgozói érdekképviselet
Az elégedetlenség az elmúlt hónapokban egyre látványosabbá vált. Több munkavállaló olyan kitűzőt visel, amely azt jelzi, hogy készek akár további munkabeszüntetésre is, ha nem sikerül megállapodniuk a bérekről.
A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mostani akció figyelmeztető jellegű, és továbbra is tárgyalásos megoldást szeretnének elérni.
A KASZ helyzetét erősíti, hogy március óta elérte az IKEA magyarországi egységeiben a reprezentativitáshoz szükséges szervezettségi szintet. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan is erősebb pozícióból tárgyalhat a vállalattal.
Kiss Alíz Judit, a KASZ alelnöke szerint a bérekkel és a munkakörnyezettel kapcsolatos problémák már korábban is jelen voltak, azonban most először alakult ki olyan erős érdekképviselet, amely komolyabb nyomást tud gyakorolni.
Az IKEA közleményében azt hangsúlyozta, hogy fontosnak tartja munkatársai jólétét, tiszteletben tartja a szakszervezeti jogokat, és továbbra is nyitott a párbeszédre a dolgozókkal és képviselőikkel.
Új bérajánlatról ugyanakkor a vállalat egyelőre nem számolt be.
A tárgyalásokat nehezíti, hogy a magyarországi IKEA-nak nincs önálló helyi ügyvezetése, ezért a bérekkel kapcsolatos egyeztetések a kelet-közép-európai régiós vezetéssel zajlanak.
A felek érdeke ugyanakkor egyaránt az, hogy mielőbb megállapodás szülessen, hiszen egy elhúzódó munkaügyi konfliktus nemcsak az áruházak működésére lehet hatással, hanem az IKEA dolgozóbarát vállalati megítélését is ronthatja.
Az IKEA nem csak Magyarországon van bajban, a Temu és a hasonló olcsó, kínai kereskedők egyre nagyobb veszélyt jelentenek a láncra.