Rossz hírt kaptak az IKEA magyarországi vásárlói

A Világgazdaság beszámolója szerint csütörtök délelőtt kétórás figyelmeztető sztrájkot tartottak a magyarországi IKEA egyes munkavállalói. A tiltakozás hátterében a béremelési tárgyalások elakadása áll.

IKEA: sztrájk kezdődött Magyarországon, kétórás munkabeszüntetést tartanak a dolgozók

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A munkabeszüntetés a vállalat mindhárom magyarországi áruházát érinti. Több részleg ideiglenesen bezárt, egyes helyeken pedig a vezetőség próbálta biztosítani az üzletek működését.

A lap információi szerint Soroksáron mintegy ötven dolgozó csatlakozott az akcióhoz, de az Örs vezér téri áruházban is jelentős volt a részvétel. Budaörsön ugyanakkor a menedzsment biztosította a működést.

A béremelés miatt alakult ki konfliktus

A konfliktus hónapokkal ezelőtt kezdődött. A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezetének (KASZ) elnöke, Karsai Zoltán szerint a feszültség januárban erősödött fel, amikor a dolgozók arról értesültek, hogy a svéd vállalat eredetileg nem tervez általános béremelést.

Később az IKEA változtatott az ajánlatán, azonban a munkavállalók többsége nem tartotta megfelelő megoldásnak a teljesítményalapú bérrendezést.

A vállalat végül átlagosan 6 százalékos, differenciált béremelést ajánlott fel, a szakszervezet azonban további, minden dolgozóra egységesen kiterjedő 6 százalékos emelést szeretne elérni.

A KASZ szerint a munkavállalók számára nem elfogadható, hogy a béremelés mértéke belső szempontoktól vagy egyéni teljesítményértékeléstől függjön.

Erősödött a dolgozói érdekképviselet

Az elégedetlenség az elmúlt hónapokban egyre látványosabbá vált. Több munkavállaló olyan kitűzőt visel, amely azt jelzi, hogy készek akár további munkabeszüntetésre is, ha nem sikerül megállapodniuk a bérekről.

A szakszervezet ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a mostani akció figyelmeztető jellegű, és továbbra is tárgyalásos megoldást szeretnének elérni.

A KASZ helyzetét erősíti, hogy március óta elérte az IKEA magyarországi egységeiben a reprezentativitáshoz szükséges szervezettségi szintet. Ez azt jelenti, hogy hivatalosan is erősebb pozícióból tárgyalhat a vállalattal.

Kiss Alíz Judit, a KASZ alelnöke szerint a bérekkel és a munkakörnyezettel kapcsolatos problémák már korábban is jelen voltak, azonban most először alakult ki olyan erős érdekképviselet, amely komolyabb nyomást tud gyakorolni.