Mit tehetünk, ha törlik a járatunkat?

1. Kérjünk második ajánlatot a járattörléskor

Járattörlés: mit tehetünk és jár-e kártérítés

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Amikor a légitársaság törli a járatot, az utasok örülnek annak, hogy egyáltalán felajánlanak valamilyen alternatívát. Pedig érdemes tudni, hogy nem feltétlenül kötelesek elfogadni az első lehetőséget. Az európai szabályozás alapján a cégnek törekednie kell arra, hogy az utast a lehető leghamarabb eljuttassa a célállomására. Ez sok esetben azt is jelentheti, hogy másik járatra, gépre vagy akár más útvonalra kell helyet biztosítani. Tehát ha az első ajánlat csak napokkal későbbi indulást jelent, érdemes rákérdezni más lehetőségekre is a járattörléskor.

2. Gondoskodnak a szállásról

Ha a járattörlés miatt várakozni kell, a légitársaság bizonyos esetekben köteles gondoskodni az utas alapvető szükségleteiről. Ez jelentheti étkezési utalványok biztosítását, italok térítését, valamint szükség esetén szállodai elhelyezést és a repülőtér, illetve a szállás közötti transzfert is. Ez a kötelezettség akkor is fennállhat, ha a törlés oka olyan körülmény, amely miatt egyébként nem járna pénzbeli kártalanítás.

3. Őrizzünk meg minden számlát

Ha nem biztosítanak megfelelő ellátást, előfordulhat, hogy az utasnak saját zsebből kell fizetnie a szállást, az étkezést vagy akár a helyi közlekedést. Ilyenkor rendkívül fontos minden bizonylat, számla és blokk megőrzése. Később ezek szolgálhatnak alapul a költségek visszaköveteléséhez. Érdemes a digitális másolatokat is elmenteni, mert a papíralapú nyugták könnyen elveszhetnek.

4. Járattörlés kártérítés egy összegben

Az utasokat nemcsak segítségnyújtási jogok illethetik meg, hanem pénzbeli kompenzáció is. Ez azonban nem minden járattörlés esetén automatikus. A jogosultságot befolyásolja például az értesítés időpontja, a törlés oka és az alternatív járat feltételei. Sokan összekeverik a kártalanítást a jegy árának visszatérítésével, pedig a kettő különböző igény lehet.

5. Visszatérítik a jegy árát

Ha a felajánlott alternatív útvonal nem felel meg az utasnak, bizonyos helyzetekben dönthet úgy, hogy nem kíván élni vele. Ilyenkor felmerülhet a teljes vagy részleges jegyár-visszatérítés lehetősége. Ez különösen akkor lehet fontos, ha az utazás célja meghiúsul, például egy esemény, konferencia vagy családi program miatt.