Mit tehetünk, ha törlik a járatunkat?

1. Kérjünk második ajánlatot a járattörléskor
Amikor a légitársaság törli a járatot, az utasok örülnek annak, hogy egyáltalán felajánlanak valamilyen alternatívát. Pedig érdemes tudni, hogy nem feltétlenül kötelesek elfogadni az első lehetőséget. Az európai szabályozás alapján a cégnek törekednie kell arra, hogy az utast a lehető leghamarabb eljuttassa a célállomására. Ez sok esetben azt is jelentheti, hogy másik járatra, gépre vagy akár más útvonalra kell helyet biztosítani. Tehát ha az első ajánlat csak napokkal későbbi indulást jelent, érdemes rákérdezni más lehetőségekre is a járattörléskor.
2. Gondoskodnak a szállásról
Ha a járattörlés miatt várakozni kell, a légitársaság bizonyos esetekben köteles gondoskodni az utas alapvető szükségleteiről. Ez jelentheti étkezési utalványok biztosítását, italok térítését, valamint szükség esetén szállodai elhelyezést és a repülőtér, illetve a szállás közötti transzfert is. Ez a kötelezettség akkor is fennállhat, ha a törlés oka olyan körülmény, amely miatt egyébként nem járna pénzbeli kártalanítás.
3. Őrizzünk meg minden számlát
Ha nem biztosítanak megfelelő ellátást, előfordulhat, hogy az utasnak saját zsebből kell fizetnie a szállást, az étkezést vagy akár a helyi közlekedést. Ilyenkor rendkívül fontos minden bizonylat, számla és blokk megőrzése. Később ezek szolgálhatnak alapul a költségek visszaköveteléséhez. Érdemes a digitális másolatokat is elmenteni, mert a papíralapú nyugták könnyen elveszhetnek.
4. Járattörlés kártérítés egy összegben
Az utasokat nemcsak segítségnyújtási jogok illethetik meg, hanem pénzbeli kompenzáció is. Ez azonban nem minden járattörlés esetén automatikus. A jogosultságot befolyásolja például az értesítés időpontja, a törlés oka és az alternatív járat feltételei. Sokan összekeverik a kártalanítást a jegy árának visszatérítésével, pedig a kettő különböző igény lehet.
5. Visszatérítik a jegy árát
Ha a felajánlott alternatív útvonal nem felel meg az utasnak, bizonyos helyzetekben dönthet úgy, hogy nem kíván élni vele. Ilyenkor felmerülhet a teljes vagy részleges jegyár-visszatérítés lehetősége. Ez különösen akkor lehet fontos, ha az utazás célja meghiúsul, például egy esemény, konferencia vagy családi program miatt.
6. Kerüljük el a sorban állást
A repülőtereken kialakuló káoszhelyzetekben az ügyfélszolgálatok gyakran túlterheltek, éppen ezért érdemes egyszerre több csatornán próbálkozni. A mobilalkalmazás, a weboldal, a chatfelület vagy akár a közösségi média ügyfélszolgálata gyorsabb megoldást hozhat, mint a hosszú sorban állás. Sok utas így talál alternatív járatot, miközben mások még a pult előtt várakoznak.
7. Jelentsük be a panaszt
Amennyiben a légitársaság nem teljesíti kötelezettségeit, az utas hivatalos panaszt nyújthat be. Fontos összegyűjteni az összes bizonyítékot, a foglalási adatokat, a járattörlésről szóló értesítéseket, a számlákat, valamint az ügyfélszolgálattal folytatott levelezést. Ezek később jelentősen megkönnyíthetik az igény érvényesítést.
8. Így lesz az utazás biztonságos
Sokan kizárólag az egészségügyi fedezet alapján választanak biztosítást, pedig ennél sokkal többről kell, hogy szó legyen, ha teljes biztonságban akarunk utazni. Érdemes megvizsgálni, hogy az ajánlat fedezi-e a járattörlést, az útmegszakítást, a poggyászkésést, a hosszabb külföldi tartózkodás költségeit vagy akár a hazaszállítás megszervezését.
9. Készüljünk vésztartalékkal
A szakértők szerint nem tanácsos úgy elutazni, hogy a teljes költségvetést az utolsó euróig vagy forintig elköltjük. Egy váratlan plusz szállodaéjszaka, új repülő- vagy vonatjegy akár több százezer forintos kiadást is jelenthet. A külön erre a célra félretett tartalék komoly biztonságot adhat bármilyen helyzetben.
10. Tartsunk magunknál készpénzt is
Az egyik leggyakoribb hiba, hogy az utazó kizárólag egyetlen bankkártyát visz magával. Ha azt ellopják, elveszíti vagy technikai hiba miatt nem működik, komoly nehézségek merülhetnek fel. Érdemes ezért legalább két különböző fizetési lehetőséget magunknál tartani, valamint némi készpénzt is vinni.
11. Mentsük el a dokumentumokat
Útlevél, személyi igazolvány, biztosítási kötvény, repülőjegyek, szállásfoglalások – ezek elvesztése jelentős problémát okozhat. A legjobb megoldás, ha a dokumentumokról digitális másolat is készül, amely felhőalapú tárhelyen és a telefonon is elérhető. Így egy elveszett táska vagy pénztárca sem jelent teljes katasztrófát.
12. Helyi közlekedési alternatívák
Nem minden esetben csak repülő jöhet szó a hazautazáskor. Előfordulhat, hogy a hazajutás végül vonattal, busszal, komppal vagy bérelt autóval oldható meg. Érdemes már indulás előtt tájékozódni arról, milyen alternatív útvonalak léteznek. Különösen Európán belül jelenthetnek jó megoldást a nemzetközi vasúti összeköttetések.
13. Kérjünk segítséget a konzulátustól
Sokan csak baj esetén kezdik keresni a legközelebbi nagykövetséget vagy konzulátust külföldön. Pedig egy elveszett útlevél, politikai válság, természeti katasztrófa vagy tömeges járattörlés esetén a külképviseletek kulcsszerepet játszhatnak az információszerzésben és a segítségnyújtásban. Már indulás előtt érdemes feljegyezni az elérhetőségeiket.
14. Szolgáltatások a bankkártyán
Sok prémium vagy akár középkategóriás bankkártya olyan szolgáltatásokat tartalmaz, amelyekről a tulajdonos nem is tud. Ilyen lehet a beépített utasbiztosítás, a jogvédelmi segítség, a sürgősségi készpénzszolgáltatás vagy a járatkésés esetére biztosított fedezet. Utazás előtt érdemes alaposan áttanulmányozni a bankkártyák extra szolgáltatásait.
15. Tervezzük meg a hazautat
A legtöbb ember részletesen megtervezi az odautat, a visszautat azonban magától értetődőnek tekinti. Pedig érdemes előre végiggondolni: mi történik, ha a repülő nem indul, ha sztrájk tör ki, vagy ha lezárják a repülőteret, esetleg elvesznek az iratok. Aki ezekre a kérdésekre még indulás előtt kidolgoz egy B- és akár C-tervet, az sokkal nyugodtabban és biztonságosabban utazhat.