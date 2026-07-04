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Kármán András

Kármán András fontos bejelentést tett az iskolakezdési támogatásról

21 perce
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A pénzügyminiszter büszkeségének adott hangot az iskolakezdési támogatás kapcsán, miután szerinte az előző kormányzat által nehéz helyzetben sikerült ezt megvalósítani. Kármán András egyúttal jelezte, hogy a százezer forintos támogatás egy jogszabály-módosítás segítségével adómentes lesz.
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Kármán Andráspénzügyminiszteriskolakezdési támogatás

A pénzügyminiszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Kármán András bejegyzésében egyúttal jelezte, hogy jogszabály módosítást eszközölnek, hogy a támogatások valóban eljussanak a rászorulókhoz. 

Kármán András szerint hamarosan módosítják a jogszabályt
Kármán András szerint hamarosan módosítják a jogszabályt 
Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A pénzügyminiszter közösségi oldalán elárulta, hogy egy készülő jogszabály-módosítás értelmében a százezer forintos támogatás adómentes lesz, emellett pedig végrehajtás alá sem eshet majd. 

Nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra

– írta a pénzügyminiszter. 

Kármán Andrásnak azonban jutott arra is ideje, hogy vállon veregesse magát és a Tisza-kormányt a támogatás kapcsán. Bejegyzésében a pénzügyminiszter jelezte, hogy büszke arra, hogy a támogatásokat „az előző kormánytól örökölt – nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani”. 

Arra ugyanakkor nem tért ki posztjában, hogy ha valóban olyan tragikus a költségvetés állapota mint azt Magyar Péter miniszterelnök és a kormány lefesti, akkor miből tudják mégis finanszírozni ezt a kiadást. 

 

 

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