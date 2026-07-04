Kármán András fontos bejelentést tett az iskolakezdési támogatásról

A pénzügyminiszter közösségi oldalán számolt be arról, hogy adómentes lesz az iskolakezdési támogatás. Kármán András bejegyzésében egyúttal jelezte, hogy jogszabály módosítást eszközölnek, hogy a támogatások valóban eljussanak a rászorulókhoz.

Kármán András szerint hamarosan módosítják a jogszabályt

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

A pénzügyminiszter közösségi oldalán elárulta, hogy egy készülő jogszabály-módosítás értelmében a százezer forintos támogatás adómentes lesz, emellett pedig végrehajtás alá sem eshet majd.

Nagyjából 400 ezer gyermek után fog járni 100 ezer forint a családoknak. Az intézkedés célja, hogy könnyítse a rászorulók vállán a terhet, amelyet az iskolakezdés jelent számukra

– írta a pénzügyminiszter.

Kármán Andrásnak azonban jutott arra is ideje, hogy vállon veregesse magát és a Tisza-kormányt a támogatás kapcsán. Bejegyzésében a pénzügyminiszter jelezte, hogy büszke arra, hogy a támogatásokat „az előző kormánytól örökölt – nehéz költségvetési körülmények között sikerült végrehajtani”.