A Heineken új söre miatt jogi lépéseket tett a KFT zenekar

A KFT közleményben jelentette be, hogy szerzői jogi kifogást emelt a Heineken Hungária Zrt.-vel szemben. Az együttes állítása szerint a vállalat a hozzájárulásuk nélkül hozott forgalomba egy alkoholmentes terméket, amelynek neve és marketingje a Balatoni nyár című, 1986-ban megjelent dalukra utal.

A KFT a Balatoni nyár című daluk miatt emelt szerzői jogi kifogást (képünk illusztráció)

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A zenekar szerint a kampány a dalhoz az évtizedek során kapcsolódó kulturális és érzelmi jelentést is felhasználja, ezért jogi képviselőjük írásban fordult a céghez – számolt be róla a Blikk.

Mit szeretne elérni a KFT zenekar?

A zenekar közlése szerint elsődleges céljuk, hogy a vitát tárgyalásos úton, peren kívül rendezzék. Úgy vélik, ez méltó megoldás lenne mind a nemzetközi vállalat, mind a több mint négy évtizede működő együttes számára.

A Heineken Hungária Zrt.-t egyelőre nem reagált.