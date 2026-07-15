Fontos változás jön a bankoknál: ez történik, ha kibercsalás áldozata lesz az ügyfél

Jelentősen javult a helyzet a banki kibercsalások terén: tavaly több év után először csökkent a visszaélések száma és az okozott kár összege Magyarországon. Emellett egy fontos szabály is életbe lépett: bizonyos esetekben már nem az ügyfél, hanem a bank viseli a csalásból eredő veszteséget.

A bank állja a kibercsalásból eredő kárt, ha elmaradt az erős ügyfélhitelesítés. Fotó: Magyar Nemzeti Bank/Facebook

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) közlése szerint tavaly év vége óta hatályos az a törvénymódosítás, amely alapján a pénzforgalmi szolgáltatóknak – például a bankoknak – kell megtéríteniük a kibercsalásból eredő kárt, ha egy jóvá nem hagyott tranzakció során elmulasztották az előírt erős ügyfélhitelesítést.

Ez azt jelenti, hogy ha a bank nem alkalmazta a kötelező kétlépcsős azonosítást – például a jelszó mellett SMS-kódot, push értesítést vagy biometrikus azonosítást –, akkor a veszteséget nem az ügyfélnek kell viselnie.

A törvénymódosítási kezdeményezést Varga Mihály jegybankelnök 2025. június 2-án jelentette be az MNB kibercsalások visszaszorítása és az ügyfelek védelme érdekében elindított „öt csapás” intézkedéscsomagja részeként.

Megtört a kedvezőtlen trend

Az MNB szerint 2025-ben először csökkent a kibercsalások száma és az általuk okozott kár, miután 2022 óta folyamatos emelkedés volt tapasztalható.

A visszaélések összértéke 42,4 milliárd forintról 28,2 milliárd forintra mérséklődött, míg az esetek száma 226,4 ezerről 214,3 ezerre csökkent.

A legnagyobb javulás a lakossági átutalásos csalásoknál volt: ezekkel 2025-ben 15,6 milliárd forint kárt okoztak, ami 5,6 milliárd forinttal kevesebb az egy évvel korábbinál.

A visszaélésekben érintett bankkártyás vásárlások összértéke 6,7 milliárd forintot tett ki 2025-ben, ami 3,4 milliárd forinttal alacsonyabb az előző évinél.

Az összes visszaéléstípust tekintve emellett tavaly 7,3 százalékponttal csökkent az olyan esetek értéke, ahol az ügyfeleknek kellett ténylegesen viselniük a kárt. A pénzforgalmi szolgáltatásokat érintő csalások száma azonban még így is magas, a jegybank ezért minden eszközével támogatja annak további mérséklődését.

Több védelem, kevesebb kár kibercsalás esetén

A jegybank szerint a kedvező fordulatban szerepet játszott a bankok fejlettebb csalásszűrő rendszere, a tranzakciós limitek szélesebb körű alkalmazása, valamint a mesterséges intelligenciát is használó Központi Visszaélésszűrő Rendszer működése.