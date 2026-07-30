Erős hónapot zárt a magyar külkereskedelem, nagyot nőtt az export

A külkereskedelmi többlet júniusban 1,305 milliárd euró volt, miközben a kivitel euróban számított értéke 21 százalékkal, a behozatalé 18 százalékkal nőtt az előző év azonos hónapjához képest – közölte csütörtökön a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A külkereskedelmi többlet júniusban 1,305 milliárd eurót tett ki Magyarországon

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A kivitel értéke 14,9 milliárd eurót, mintegy 5288 milliárd forintot tett ki, míg a behozatal 13,6 milliárd euró, azaz 4826 milliárd forint volt. A külkereskedelmi egyenleg 519 millió euróval javult az egy évvel korábbihoz képest – írja az MTI.

A kivitel volumene 8,7 százalékkal, a behozatalé 6,5 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Naptárhatással kiigazítva az export volumene 2,2 százalékkal, az importé 0,9 százalékkal emelkedett. Májushoz viszonyítva ugyanakkor a szezonálisan és munkanappal kiigazított exportvolumen 0,4 százalékkal, az importvolumen 1,8 százalékkal csökkent.

Bővült a gépek és szállítóeszközök kivitele

A gépek és szállítóeszközök exportvolumene 15 százalékkal, importvolumene 9,6 százalékkal nőtt. Az árufőcsoport változása a kiviteli oldalon 8,5 százalékponttal járult hozzá a teljes export volumennövekedéséhez.

A feldolgozott termékek kivitelének volumene 3,2 százalékkal, behozataluké 8,6 százalékkal emelkedett. Az élelmiszerek, italok és dohány exportvolumene 7,3 százalékkal, importvolumene pedig 1,6 százalékkal nőtt.

Az energiahordozók esetében ezzel ellentétes folyamatot mértek: exportjuk volumene 31 százalékkal, importjuké 15 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Javult a külkereskedelmi mérleg az Európai Unióval

Az uniós tagállamokba irányuló kivitel volumene 6,8 százalékkal, az onnan érkező behozatalé 3,4 százalékkal nőtt. Ebben a viszonylatban a külkereskedelmi mérleg 568 millió euróval javult, és 1,599 milliárd eurós aktívum alakult ki. Az export 73 százaléka, az import 68 százaléka az Európai Unió tagállamaival bonyolódott.

Az EU-n kívüli országokkal folytatott kereskedelemben az export volumene 11 százalékkal, az importé 12 százalékkal emelkedett. Az egyenleg 49 millió euróval romlott, és 294 millió eurós hiányt mutatott.