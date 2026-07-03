Jó hír érkezett a lakástulajdonosoknak, ismét csökkentek a biztosítási díjak

A tavaszi kampány és a biztosítók egyéves díjkorlátozása nyomán tovább javult a lakásbiztosítás ár-érték aránya Magyarországon. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) legfrissebb Lakásbiztosítás-indexe szerint az átlagos éves díjak enyhén csökkentek, miközben a biztosítók által vállalt maximális kártérítési összegek tovább emelkedtek.

A tavaszi lakásbiztosítási kampány során a kisebb biztosítók is jelentős számú új ügyfelet szereztek (képünk illusztráció)

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Az MNB adatai alapján a március–áprilisi kampány során mintegy 311 ezer lakásbiztosítási szerződés mozdult meg. Ebből több mint 146 ezer új szerződés jött létre vagy más biztosítóhoz került át, több mint 117 ezer szerződést kedvezőbb feltételekkel módosítottak, közel 47 500-at pedig az ügyfelek az eredeti biztosítójuknál kötöttek újra aktualizált feltételekkel.

Hogyan alakult a lakásbiztosítások ár-érték aránya?

Az átlagos éves lakásbiztosítási díj 2026 márciusának végére 64,2 ezer forintra csökkent, ami 0,3 százalékos mérséklődést jelent az előző évhez képest. Egy 70 millió forintos biztosítási összeggel rendelkező ingatlan esetében a díj 7,4 százalékkal lett alacsonyabb.

Eközben az átlagos biztosítási összeg egy év alatt 9 százalékkal emelkedett, vagyis az ügyfelek változatlan vagy alacsonyabb díj mellett magasabb biztosítási fedezetet kaptak. Az MNB szerint ezzel az alulbiztosítottság is mérséklődött.

A kampány során a kisebb piaci szereplők is jelentős eredményeket értek el. A nyolc kisebb biztosító – amelyek együttes piaci részesedése 26 százalék – az új szerződések közel felét szerezte meg, így három év alatt három százalékponttal növelte részesedését a lakásbiztosítási piacon.

Április végére a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) száma megközelítette a 110 ezret. Az MNB szerint ezek átlagosan 18,5 százalékkal kedvezőbb díj mellett nyújtanak szolgáltatást, és összességében 6,8 százalékkal kedvezőbb szolgáltatási szintet biztosítanak a hagyományos piaci lakásbiztosításokhoz képest.

Magyarországon mintegy hárommillió állandóan lakott ingatlan található. Ezek közül 2,6 millió rendelkezett teljes körű, az ingatlanra és az ingóságokra egyaránt kiterjedő lakásbiztosítással márciusban, ami az egyedi szerződések 83 százalékát jelenti. Emellett a társasházbiztosítások 1,7 millió albetétet fedeztek, míg a kizárólag ingóságokra kötött otthonbiztosítások száma közel 400 ezer volt.