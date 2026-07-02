Új korszak kezdődik egy ismert hazai üzletláncban: teljesen megváltozik a pontgyűjtés

A Lidl Magyarország július 2-től új hűségprogramot indított Lidl Pontok néven, amely a korábbi kuponrendszert váltja fel. Az új megoldás a Lidl Plus alkalmazáson belül érhető el, és lehetővé teszi, hogy a vásárlók pontokat gyűjtsenek, majd saját döntésük alapján váltsák be azokat különböző jutalmakra.

Elindult a Lidl Pontok hűségprogram, amely átalakítja a korábbi kuponrendszer működését. Fotó: Unsplash

A vállalat szerint ez a Lidl Plus egyik legjelentősebb fejlesztése. A felhasználók naponta legfeljebb öt vásárlás után szerezhetnek pontokat, amelyeket később a számukra legkedvezőbb ajánlatokra használhatnak fel.

Lidl kupon helyett pontgyűjtés, más áruházláncok eltérő kedvezményeket adnak

dm

A dm active beauty programja klasszikus pontgyűjtő rendszerként működik. A vásárlók költéseik után pontokat kapnak, amelyeket később kedvezményekre válthatnak be, emellett az alkalmazásban különböző e-kuponok is elérhetők.

Tesco

A Tesco Clubcard nem hagyományos pontgyűjtésre épül. A kártyával a vásárlók számos terméket kedvezményes Clubcard áron vásárolhatnak meg, emellett személyre szabott kuponok és további kedvezmények is elérhetők.

Rossmann

A Rossmann digitális kuponrendszert működtet. Az alkalmazásban aktiválható ajánlatok között végösszegi kedvezmények, termékkategóriákra szóló akciók és személyre szabott kuponok is megtalálhatók.

Burger King

A Burger King alkalmazása szintén nem pontgyűjtésre épül. A vendégek mobilkuponok segítségével juthatnak kedvezményes menükhöz és időszakos akciókhoz, amelyek elsősorban az azonnali vásárlást ösztönzik.

Jól látszik, hogy bár minden vállalat a vásárlói hűség erősítésére törekszik, a módszerek jelentősen eltérnek: van, ahol a pontgyűjtés áll a középpontban, máshol a digitális kuponok vagy az azonnali árkedvezmények jelentik a legnagyobb előnyt.

Cikkünk a Világgazdaság összeállítása alapján készült, ahol további részletek is olvashatók.