Fontos bejelentést tett a Lidl, sok vásárlót érint a változás

Július 2-től új pontgyűjtő programot vezet be a Lidl Magyarország a Lidl Plus alkalmazásban. A Világgazdaság szerint a Lidl Pontok nevű rendszer a korábbi Lidl Kupon Plus programot váltja fel, vagyis a vásárlók a jövőben már nem a régi, havonta újrainduló kuponos megoldással találkoznak.

Elindul a Lidl Pontok nevű új pontgyűjtő program a Lidl Plus alkalmazásban. A cég a korábbi kuponrendszert váltja le, minden megkezdett 100 forint után 1 pont jár. (A kép illusztráció) Fotó: Unsplash

Nagy változás jön a Lidlben, megszűnik a korábbi kuponrendszer

Az új rendszer lényege, hogy minden megkezdett 100 forintos költés után 1 Lidl Pont jár. Az áruházlánc felfelé kerekít az elszámolásnál, így például egy 1250 forintos vásárlás után 13 pontot írnak jóvá. Pontokat egy nap legfeljebb öt különböző vásárlás során lehet gyűjteni.

A változás azért fontos a vásárlóknak, mert a Lidl szerint az új hűségprogram nagyobb szabadságot ad a korábbi rendszerhez képest. A pontokat a felhasználók nem automatikusan kijelölt ajándékokra válthatják be, hanem maguk dönthetik el, mire használják fel azokat.

A Lidl Plus alkalmazásban több mint 250 ajánlatot tartalmazó jutalomkatalógus lesz elérhető, amelyben termékkedvezmények és a végösszegből levonható engedmények is szerepelnek.

A kiválasztott jutalom beváltás után kuponként jelenik meg a Lidl Plus „Kuponjaim” menüpontjában. Ezt a felhasználónak külön aktiválnia kell, majd a kupon 30 napig használható fel az üzletekben.

A Lidl Magyarország szerint az új rendszer az árérzékenyebb és tudatosabb vásárlók igényeihez igazodik. Az összegyűjtött Lidl Pontok 24 hónapig maradnak érvényesek.

Kocsmát kellett nyitnia a Lidlnek, hogy alkoholt árulhasson

A Lidl azért nyitott saját pubot Észak-Írországban, mert a helyi szabályok miatt hagyományos módon nem kapott engedélyt arra, hogy az adott üzletében alkoholt áruljon. A kocsmára viszont a közelben bezárt bárok miatt már megkapta az engedélyt.

Új fizetési módot tesztel a Lidl

A Lidl Magyarország június 4-től három üzletében teszt jelleggel bevezeti a Scan & Go funkciót. A vállalat tájékoztatása szerint közvetlenül a Lidl Plus applikációba integrálja a legújabb, önkiszolgáló fizetési módját, melynek köszönhetően állításuk szerint még gyorsabbá és kényelmesebbé válhat a bevásárlás.