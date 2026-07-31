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lottó

Hétfőtől többet kell fizetni a lottóért

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Augusztus 3-tól több számsorsjáték ára is emelkedik Magyarországon. A lottó egyes játékai drágulnak, ugyanakkor a nyereményekre fordított összeg is nő.
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lottódrágulásSzerencsejáték ZrtMagyarország

Augusztus 3-tól árváltozás lép életbe több számsorsjátéknál, így a lottó egyes változataiért is többet kell fizetni – tájékoztat a Szerencsejáték Zrt. 

A lottó egyes változataiért augusztus 3-tól többet kell fizetni
A lottó egyes változataiért augusztus 3-tól többet kell fizetni
Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

Az áremelés nem érinti valamennyi játékot. Az Eurojackpot alapdíja jelenleg is 500 forint, mivel annak ára az euró-forint árfolyamhoz igazodik, ezért ennél nem történik változás. A Lutri ára ugyancsak változatlan marad.

Az új díjszabás az augusztus 2-át követő sorsolásoktól lép életbe. A többsorsolásos játékot választók azonban már korábban is találkozhatnak az új árakkal.

A lottó új díjszabása elsőként a Puttót érinti

Elsőként a Puttó szelvényeit kezdik az új áron értékesíteni, ezt követően pedig fokozatosan a többi érintett játék esetében is életbe lép a módosított díjszabás.

Az árváltozással együtt a nyereményekre fordított összeg átlagosan 25 százalékkal növekszik. A legnagyobb változás a középső nyerőosztályokban várható, ahol a növekedés egyes esetekben akár a 60 százalékot is elérheti.

 

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