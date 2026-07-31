Hétfőtől többet kell fizetni a lottóért

Augusztus 3-tól árváltozás lép életbe több számsorsjátéknál, így a lottó egyes változataiért is többet kell fizetni – tájékoztat a Szerencsejáték Zrt.
Az áremelés nem érinti valamennyi játékot. Az Eurojackpot alapdíja jelenleg is 500 forint, mivel annak ára az euró-forint árfolyamhoz igazodik, ezért ennél nem történik változás. A Lutri ára ugyancsak változatlan marad.
Az új díjszabás az augusztus 2-át követő sorsolásoktól lép életbe. A többsorsolásos játékot választók azonban már korábban is találkozhatnak az új árakkal.
A lottó új díjszabása elsőként a Puttót érinti
Elsőként a Puttó szelvényeit kezdik az új áron értékesíteni, ezt követően pedig fokozatosan a többi érintett játék esetében is életbe lép a módosított díjszabás.
Az árváltozással együtt a nyereményekre fordított összeg átlagosan 25 százalékkal növekszik. A legnagyobb változás a középső nyerőosztályokban várható, ahol a növekedés egyes esetekben akár a 60 százalékot is elérheti.