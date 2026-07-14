Tiltakoznak a magyar termelők, inkább ingyen adják a dinnyét

Ingyenes dinnyeosztással tiltakoznak a magyar termelők július 15-én, szerdán a Penny Market alsónémedi logisztikai központjának közelében. A gazdák szerint az áruházláncok indokolatlanul alacsony akciós árakkal veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztők megélhetését – írta meg a Világgazdaság.

Magyar dinnyetermelők tiltakoznak, ingyen osztják a dinnyét az árletörő akciók miatt (A kép illusztráció) Fotó: Valeria Boltneva/Pexels

Nem hallgatott a magyar dinnyetermelőkre a Penny és a Tesco

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete korábban arra kérte a kereskedelmi láncokat, hogy ne csökkentsék drasztikusan a görögdinnye árát, és részesítsék előnyben a magyar termést az importáruval szemben.

A felhíváshoz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB is csatlakozott. A termelők szerint a Penny és a Tesco figyelmen kívül hagyta a kérést.

A Penny 155, a Tesco pedig 159 forintos kilogrammonkénti fogyasztói áron hirdette meg a görögdinnyét. Az egyesület úgy látja, hogy az ilyen akciók vevőket vonzanak az üzletekbe, közben tovább rontják a termelők jövedelmezőségét.

Ezerötszáz család megélhetése kerülhet veszélybe

A tiltakozó szervezetek arra figyelmeztettek, hogy az előállítási költségek és a fenntartható gazdálkodás feltételei nem bírják el az árletörő versenyt.

Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, idén körülbelül 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét.

A hazai szabadföldi termés július elején jelent meg a piacon, ezen a héten pedig már országszerte bekerült az áruházak kínálatába. Közben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos ellenőrzést indított a görögdinnye-forgalmazóknál, mert az üzletekben továbbra is jelentős mennyiségű, sok helyen erősen akciózott importdinnyét árulnak.