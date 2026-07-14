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termelők

Tiltakoznak a magyar termelők, inkább ingyen adják a dinnyét

56 perce
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Ingyenes dinnyeosztással tiltakoznak július 15-én a Penny alsónémedi logisztikai központjának közelében. A magyar dinnyetermelők szerint az áruházláncok árletörő akciói veszélyeztetik a gazdák megélhetését.
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termelőkMagyar Dinnyetermelők Egyesületgyümölcsdinnye

Ingyenes dinnyeosztással tiltakoznak a magyar termelők július 15-én, szerdán a Penny Market alsónémedi logisztikai központjának közelében. A gazdák szerint az áruházláncok indokolatlanul alacsony akciós árakkal veszélyeztetik a hazai dinnyetermesztők megélhetését – írta meg a Világgazdaság.

Magyar dinnyetermelők tiltakoznak, ingyen osztják a dinnyét az árletörő akciók miatt (A kép illusztráció)
Magyar dinnyetermelők tiltakoznak, ingyen osztják a dinnyét az árletörő akciók miatt (A kép illusztráció) Fotó:  Valeria Boltneva/Pexels

Nem hallgatott a magyar dinnyetermelőkre a Penny és a Tesco

A Magyar Dinnyetermelők Egyesülete korábban arra kérte a kereskedelmi láncokat, hogy ne csökkentsék drasztikusan a görögdinnye árát, és részesítsék előnyben a magyar termést az importáruval szemben. 

A felhíváshoz a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a FruitVeB is csatlakozott. A termelők szerint a Penny és a Tesco figyelmen kívül hagyta a kérést.

 A Penny 155, a Tesco pedig 159 forintos kilogrammonkénti fogyasztói áron hirdette meg a görögdinnyét. Az egyesület úgy látja, hogy az ilyen akciók vevőket vonzanak az üzletekbe, közben tovább rontják a termelők jövedelmezőségét.

Ezerötszáz család megélhetése kerülhet veszélybe

A tiltakozó szervezetek arra figyelmeztettek, hogy az előállítási költségek és a fenntartható gazdálkodás feltételei nem bírják el az árletörő versenyt. 

Magyarországon mintegy 1500 család foglalkozik dinnyetermesztéssel, idén körülbelül 3480 hektáron termesztenek görögdinnyét.

A hazai szabadföldi termés július elején jelent meg a piacon, ezen a héten pedig már országszerte bekerült az áruházak kínálatába. Közben a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság országos ellenőrzést indított a görögdinnye-forgalmazóknál, mert az üzletekben továbbra is jelentős mennyiségű, sok helyen erősen akciózott importdinnyét árulnak.

Nagy mennyiségben érkezik a piacra, üzletekbe a szabadföldi magyar dinnye. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, a Magyar Zöldség-Gyümölcs Szakmaközi Szervezet (FruitVeB) és a Magyar Dinnyetermelők Egyesülete felhívja a vásárlók figyelmét, hogy a külföldi helyett keressék a hazai, friss, kiváló minőségű görög- és sárgadinnyét.

 

 

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