Magyar Nemzeti Bank: változik az alapkamat

A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa keddi ülésén a várakozásoknak megfelelő döntést hozott: 25 bázisponttal, 5,75 százalékra csökkentette az alapkamatot. A lépés megfelelt a piaci várakozásoknak, és összhangban állt Varga Mihály jegybankelnök korábbi jelzéseivel, amelyek szerint a nyári hónapokban további kamatmérséklések jöhetnek. - írja a Világgazdaság.

Magyar Nemzeti Bank: 5,75 százalékra csökkent az alapkamat, Varga Mihály folytatja a lazítást

Fotó: Ladóczki Balázs

A jegybank lépését elsősorban a kedvező inflációs folyamatok tették lehetővé. A korábbi várakozásokhoz képest jelentősen javult az árstabilitási környezet, miközben a forint is erősödött az euróval szemben.

A kedvező inflációs adatok adtak mozgásteret a kamatcsökkentéshez

Varga Mihály és a Magyar Nemzeti Bank az elmúlt hónapokban egyre nagyobb hangsúlyt helyezett arra, hogy az inflációs folyamatok kedvezően alakulnak. A jegybank júniusi inflációs jelentésében jelentősen csökkentette az idei éves átlagos inflációra vonatkozó előrejelzését.

Míg márciusban még 3,8 százalékos éves átlagos inflációval számoltak, júniusban már mindössze 1,8 százalékos értéket jeleztek előre.

A vártnál alacsonyabb infláció mellett a forint árfolyamának alakulása is támogatta a kamatcsökkentést. A magyar fizetőeszköz idén mintegy 7 százalékkal erősödött az euróval szemben, bár az elmúlt hetekben kisebb korrekció következett be.

Elemzők szerint a jelenlegi inflációs környezet lehetőséget biztosít a jegybank számára, hiszen a 6 százalék körüli kamatszint már magasnak számított a mérséklődő árnyomás mellett.

Az iráni háború és az olajár lehet a legnagyobb kockázat

A kamatdöntés legnagyobb kérdése az volt, hogy a Magyar Nemzeti Bank miként értékeli a geopolitikai helyzet romlását. Bár korábban úgy tűnt, hogy rendeződhet az Egyesült Államok és Irán konfliktusa, júliusban ismét kiéleződött a helyzet.

Irán bejelentette a Hormuzi-szoros lezárását is, amely kulcsfontosságú útvonal a globális energiaellátásban. A szoroson halad keresztül a világ olaj- és LNG-kereskedelmének jelentős része, ezért az esetleges tartós fennakadások komoly hatással lehetnek az energiaárakra.

A szakértők szerint azonban a jegybank számára nem önmagában a háborús helyzet a meghatározó, hanem annak gazdasági következményei: elsősorban az olaj- és földgázárak, valamint a forint árfolyamának alakulása.