A kánikula nem fogott ki a magyar őszibarackon, biztató hírek érkeztek a termelőktől

Javában tart az őszibarackszezon az ország termőterületein. A magyar őszibarack fejlődését az idei szárazság és hőség is nehezítette, a bölcskei termesztők tapasztalatai szerint azonban a termés mennyisége így is átlagos lehet.

A magyar őszibarack egyik jelentős termőkörzete Tolna vármegye

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A csapadékhiány elsősorban a korai fajtákon mutatkozott meg: ezeknél kisebb gyümölcsök fejlődtek, az érésük is később indult. A szezon második felében szedhető fajtáknak ugyanakkor még van idejük a fejlődésre, ezért ezeknél kedvezőbb méretre számítanak.

Ezért lehet ízletesebb a magyar őszibarack az importnál

A termelők szerint a gyümölcs ízének kialakulását a nappali meleg mellett a hűvösebb éjszakák is segítik. A hazai őszibarack előnye az importtal szemben, hogy nem szükséges a hosszabb szállítás miatt idő előtt leszedni, így tovább érhet a fán.

A Red Haven szezonja már a végéhez közeledik, ezt követi többek között a Suncrest és több magvaváló fajta. A korábban érő, lédúsabb barackokat elsősorban friss fogyasztásra, a későbbi, tömörebb húsú fajtákat pedig lekvár, dzsem vagy befőtt készítésére használják.