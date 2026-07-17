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Magyar Péter

Az Audival és a Samsunggal is összerúgta a port Magyar Péter

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Egyre hosszabb azoknak a Magyarországon működő vagy beruházást tervező vállalatoknak a listája, amelyekkel a Tisza-kormány konfliktusba került. A győri Audi jövőjét övező bizonytalanságtól a BYD-nak adott ultimátumon és az akkumulátorgyárak elleni fellépésen át egészen a Mol és a Richter osztalékügyéig számos gazdasági front nyílt az elmúlt hónapokban. Csokorba szedtük Magyar Péter legjelentősebb konfliktusait.
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Magyar PéterSzijjártó PéterAudi-gyárRichterBYDkonfliktusSamsung SDITescoMaster GoodTisza-kormány

Egyre konfrontatívabb hangnem jellemzi a Tisza-kormány gazdaságpolitikai kommunikációját. Miközben az európai ipar lassulással, gyárbezárásokkal és tömeges elbocsátásokkal küzd, Magyar Péter és politikustársai sorra kerülnek konfliktusba a Magyarországon működő vagy hazánkban beruházást tervező vállalatokkal. A Világgazdaság szerint ennek súlyos gazdasági következményei lehetnek: a kiszámíthatatlanabb szabályozás, az adókedvezmények tervezett megszüntetése és a politikai nyomásgyakorlás egyaránt arra késztetheti a cégeket, hogy felülvizsgálják magyarországi terveiket. Az Origo összegyűjtötte azokat a gyárakat és nagyvállalatokat, amelyekkel a kormányfőnek vagy kabinetjének az elmúlt időszakban nézeteltérése támadt.

Magyar Péter
Magyar Péter és a Tisza-kormány egyre több Magyarországon működő vállalattal kerül konfliktusba (Forrás: Audi.hu)

Győri Audi: rosszkor érkezik a konfrontatív gazdaságpolitika

Bár a kormányfő és a vállalat vezetése között egyelőre nincs dokumentált közvetlen összetűzés, az új gazdaságpolitikai irány a lehető legrosszabb pillanatban találja a magyar autóipart. 

A győri Audi-gyár bezárása ugyanis már lehetséges hosszú távú forgatókönyvként is megjelent a sajtóban.

Oliver Blume, a Volkswagen vezérigazgatója júniusban arról beszélt, hogy a német konszern nagyszabású költségcsökkentésre készül. A Manager Magazin később arról írt, hogy hosszabb távon a győri Audi és a Volkswagen-csoport egyik lengyelországi üzeme is szerepelhet a vizsgált kelet-közép-európai telephelyek között. A Volkswagen ugyanakkor hangsúlyozta, hogy ezek egyelőre alternatív forgatókönyvek, amelyek megvalósulása elsősorban a németországi gyárak versenyképességének alakulásától függ. 

A győri üzemben és a motorgyárban mintegy 12 ezer ember dolgozik, közvetetten pedig több tízezer család megélhetése függ a vállalat működésétől. 

Éppen ezért lehet különösen kockázatos, ha a Tisza-kormány a kiszámítható befektetési környezet és a nagyvállalatokkal folytatott együttműködés helyett konfrontatív gazdaságpolitikát folytat, illetve megszünteti a beruházásokat ösztönző kedvezmények egy részét.

BYD: ultimátumot kapott a kínai autóipari óriás

Július 15-én robbant a bomba: Szijjártó Péter bejelentette, hogy a BYD külső kapcsolataiért és új üzletágainak fejlesztéséért felelős vezetőjeként folytatja pályafutását. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Magyar Péter válaszul olyan összeférhetetlenségi szabályok bevezetését helyezte kilátásba, amelyek megakadályozhatják a volt külügyminisztert új pozíciója elfoglalásában: a miniszterelnök szerint a kinevezés korrupciógyanút vet fel, és a BYD magyarországi beruházásáért járó utólagos „hálaként” is értelmezhető. 

Magyar lényegében lekommunistázta a kínai vállalathoz igazoló Szijjártót, amikor azt állította, hogy a BYD-nál munkát vállalni egyet jelent a Kínai Kommunista Párt szolgálatába állással.

Nem ez azonban az első konfliktus a Tisza-kormány és a cégóriás között

Stumpf Péter, Szeged térségének országgyűlési képviselője korábban felszólította a BYD-t, hogy addig ne kezdje meg a termelést, amíg a magyar hatóságok nem találják megfelelőnek a levegőminőséget ellenőrző rendszert.

 A politikus szerint véget ért az az időszak, amikor egyes vállalatok politikai kapcsolataiknak köszönhetően kivételezett helyzetbe kerülhettek. Ugyanakkor nem árt felidézni, mekkora gazdasági erőt képvisel a BYD: a vállalat tőzsdei értéke meghaladja a 120 milliárd dollárt, szegedi beruházása pedig több ezer milliárd forintot és számos új munkahelyet jelenthet Magyarországnak. Egy ekkora vállalattal aligha a konfrontáció, sokkal inkább az együttműködés szolgálná az ország érdekét, hiszen a beruházás hosszú időre meghatározhatja az egész térség gazdasági jövőjét.

Magyar Péter
Magyar Péter olyan összeférhetetlenségi szabályok bevezetésével fenyegetőzött, ami megakadályozhatja Szijjártó Pétert abban, hogy megkezdje munkáját a BYD-nál (Forrás: Facebook/Szijjártó Péter)
Magyar Péter megfenyegette Szijjártó Pétert a BYD-s kinevezése miatt

CATL: a második és a harmadik gyárat már nem támogatná a Tisza

A debreceni CATL jövőjével kapcsolatban is egyértelmű üzenetet küldött a Tisza-kormány. Tárkányi Zsolt, Debrecen tiszás országgyűlési képviselője közölte, hogy a kabinet nem támogatja a kínai akkumulátorgyártó második és harmadik üzemének megépítését.

Ha rajtam, rajtunk múlt volna, akkor egyetlen akksigyár, egyetlen szennyező üzem sem jött volna Debrecenbe”

 – fogalmazott a képviselő. Tárkányi azt is kijelentette, hogy a CATL beruházásának második és harmadik fázisa nem valósul meg. A vállalatot a korábbinál jóval szigorúbb környezetvédelmi és hatósági ellenőrzések alá helyeznék, a szabálytalanságokat pedig súlyosabb szankciókkal büntetnék.

A konfliktus gazdasági jelentőségét mutatja, hogy a CATL a BMW és a Mercedes-Benz beszállítója, debreceni fejlesztése pedig Európa egyik legjelentősebb akkumulátoripari beruházása. 

Semcorp: bezáratták a debreceni üzemet

A Tisza akkumulátoriparral kapcsolatos politikájának egyik első közvetlen érintettje a debreceni Semcorp lett. A kínai tulajdonú vállalat üzemét szabálytalanságokra hivatkozva bezáratta a kormányhivatal.

Tárkányi Zsolt szerint az üzem várhatóan hosszabb ideig zárva marad. A kormány ezzel párhuzamosan országos környezetvédelmi felügyeleti rendszer létrehozását, az akkumulátorgyárak ellenőrzésének szigorítását és a szennyezésért kiszabható büntetések emelését tervezi.

A környezetvédelmi szabályok betartatása minden vállalattal szemben indokolt. A kérdés az, hogy a kabinet valamennyi ipari szereplőre azonos mércét alkalmaz-e, vagy egy egész gazdasági ágazat magyarországi működését lehetetleníti el.

Felfüggesztik a kínai Semcorp debreceni akkumulátorgyárának tevékenységét

Samsung SDI: hónapokon át támadta a gödi gyárat Magyar Péter

Magyar Péter már a választási kampányban nyílt konfliktusba került a gödi Samsung SDI vezetésével. Februárban azonnali válaszokat követelt a vállalattól és a kormánytól, majd bejelentette, hogy személyesen tájékozódik az üzemben uralkodó állapotokról. A Tisza elnöke több videóban foglalkozott a Samsung működésével. A vállalat vezetését azzal vádolta, hogy tudott a veszélyes munkakörülményekről, mégsem tett megfelelő lépéseket, továbbá környezetvédelmi és munkavédelmi szabálytalanságokat rótt fel a cégnek.

Magyar a gödi akkumulátorgyár történetét „magának a NER-nek” nevezte, petíciót indított, és átfogó vizsgálatot ígért. A Samsung SDI elleni fellépés így nem egyetlen nyilatkozatra korlátozódott, hanem hónapokon át a Tisza kampányának egyik kiemelt témája volt.

Ahogy arról az Origo is beszámolt, már kevésbé rengette meg a közvéleményt, hogy a választások után szinte közvetlenül napvilágra került a Greenpeace jelentése, melyben leírták: nem találtak sem határértéket meghaladó, sem egészségügyi szempontból jelentős szennyezést.

Magyar Péter
Magyar Péter már a választási kampányban nyílt konfliktusba került a gödi Samsung SDI vezetésével (Fotó: Bődey János)
Hatalmas lebukás! Ez derült ki a gödi akkugyárról a választás után

Master Good: veszélybe került egy 120 milliárdos beruházás

Nemcsak nemzetközi vállalatok, hanem magyar tulajdonú cégek is nehéz helyzetbe kerültek a Tisza-kormány intézkedései miatt. Június elején a kabinet megtiltotta a munkaerő-kölcsönző vállalatoknak azt a gyorsított eljárást, amely korábban lehetővé tette munkavállalók toborzását a Fülöp-szigetekről, Örményországból és Grúziából.

A döntés ellen az egyik leghatározottabban a Master Good tiltakozott. Ifjabb Bárány László, a cégcsoport ügyvezető igazgatója közölte: ha nem tudnak külföldi munkavállalókat alkalmazni, nem építik fel Magyarországon a tervezett, 120 milliárd forintos gyárukat.

A vállalat 580 Fülöp-szigeteki dolgozót foglalkoztat. Bárány szerint nem az alacsonyabb bérek miatt alkalmazzák őket – a lakhatás biztosítása miatt valójában többe kerülnek –, hanem azért, mert bizonyos fizikai munkákra nem találnak elegendő magyar munkavállalót. A beruházás elmaradása mellett ezért a meglévő termelés csökkentése is napirendre kerülhet.

Tesco: „Nincs szükség újabb élelmiszerboltra”

A Tisza-kormány egyik államtitkára egy Tesco-áruház felújításának átadásán üzent a multinacionális kiskereskedelmi vállalatoknak. Búza László kijelentette, hogy Magyarországnak nincs szüksége újabb élelmiszerboltra, majd hozzátette: 

Nem akarunk többé személytelen multikat látni.”

Az államtitkár később ugyan elismerően beszélt a Tesco magyarországi szerepéről, a kijelentések mégis különösen rossz időpontban hangzottak el. Sajtóhírek szerint a brit vállalat fontolgatja, hogy kivonul a kelet-közép-európai régióból, és magyarországi érdekeltségeit is értékesítheti.

A Tesco közel kétszáz magyarországi áruházat működtet, és mintegy kilencezer embernek ad munkát.

Mol: Magyar Péter az osztalék kifizetését is megakadályozta volna

A választás után Magyar Péter az egyik legnagyobb magyar tőzsdei vállalatot, a Molt is nyomás alá helyezte

Bejelentette, hogy tárgyal Hernádi Zsolt elnök-vezérigazgatóval, és elvárja, hogy a vállalat ne fizesse ki a Mathias Corvinus Collegium számára járó, mintegy 25 milliárd forintos osztalékot.

A követelés azért is volt szokatlan, mert az osztalékfizetésről a Mol közgyűlése már döntött. A társaság összesen 241,2 milliárd forint kifizetését hagyta jóvá, amelyből 24,58 milliárd forint jutott volna az MCC-nek. Magyar bejelentésére a Mol részvényei meredek eséssel reagáltak, és a Richter árfolyama is gyengülni kezdett. Az Origo beszámolója szerint a Mol-papír árfolyama rövid idő alatt 4346 forintról 4210 forint alá esett, miközben az eladói nyomás a teljes BUX-indexet is lefelé húzta.

A Hernádi Zsolttal folytatott találkozó után a Mol vezérigazgatói bizottsága azt javasolta, hogy a 2025-ös pénzügyi év után járó osztalékot csak 2026 harmadik negyedévében fizessék ki.

Megnyugodhat a Mol? Megszólalt a Tisza-kormány Hernádi Zsolt sorsáról
Magyar Péter
Magyar Péter az egyik legnagyobb magyar tőzsdei vállalatot, a Molt is nyomás alá helyezte (Fotó: Kallus György)

Richter: a gyógyszergyártóhoz is bekopogtatott Magyar Péter

A Mol után Magyar Péter bejelentette, hogy a Richter Gedeon vezetését is megkeresi egy „hasonló ügyben”.  A Richter összesen mintegy 120 milliárd forintos osztalékfizetésre készült. Mivel az MCC és a hozzá kötődő Maecenas Universitatis Corvini is jelentős részesedéssel rendelkezik a gyógyszergyártóban, több tízmilliárd forintos kifizetés vált politikai vita tárgyává. A Mol elleni fellépés már Magyar Richterre vonatkozó bejelentése előtt is megmozgatta a gyógyszergyártó árfolyamát.

 Az Origo beszámolója szerint a Richter részvénye 12 990 forintról 12 760 forintig esett, miután a befektetők aggódni kezdtek a tulajdonosoknak járó osztalék miatt. 

Magyar fellépése ismét felvetette a kérdést, hogy a kormány milyen mértékben kíván beleszólni egy tőzsdei társaság tulajdonosainak és közgyűlésének döntéseibe.

Mercedes-Benz: politikai konfliktusba kényszerítették a gyárat

A kecskeméti Mercedes-Benz új gyáregységének átadása sem maradt botrány nélkül.

 Magyar Péter azt kérte, hogy Szemereyné Pataki Klaudia polgármester és a városháza munkatársai ne vegyenek részt az eseményen. A miniszterelnök azonban nem közvetlenül a városvezetővel közölte a döntését, hanem a Mercedes vezetésén keresztül továbbíttatta a kérést. 

A gyárnak kellett értesítenie a korábban meghívott önkormányzati tisztviselőket arról, hogy jelenlétük nem kívánatos. Szemereyné szerint Magyar ezzel elsősorban a Mercedest hozta kellemetlen helyzetbe, hiszen a német vállalatnak a rendezvény után is együtt kell dolgoznia a kecskeméti önkormányzattal. A kormányfő tehát nem közvetlenül a gyár működését támadta, de egy belpolitikai konfliktus közvetítőjévé tette a vállalatot. 

Az Origo korábban arról is beszámolt, hogy éles kritikákat váltott ki Magyar Péter és Kapitány István szereplése a Mercedes új üzemének átadásán. 

Többen azt kifogásolták, hogy a több száz milliárd forintos beruházás még az előző kormány idején indult el, a Tisza vezetői mégis saját sikerként kommunikálták az átadást. Tették mindezt úgy, hogy Magyarországot hónapokon keresztül „összeszerelő üzemnek” nevezték.

Magyar Péter
Magyar Péter korábban élesen kritizálta a Mercedeshez hasonló gyárak létrejöttét (Forrás: Instagram)

Íme az első olyan gyár, amely az új kormány regnálása óta bejelentette, hogy bezár: a Nestlé az év végén bezárja diósgyőri üzemét, mert jelentősen visszaesett a szezonális csokoládéfigurák iránti kereslet. A gyár kizárólag üreges csokoládétermékeket, például húsvéti nyulakat és karácsonyi figurákat készít. A döntés a dolgozókat is érinti, s ezzel a diósgyőri üzem lehet az első magyarországi gyár, amely a Tisza-kormány hivatalba lépése után befejezi működését.

A felsorolt ügyek önmagukban eltérő természetűek: van közöttük környezetvédelmi vita, munkaerőpiaci korlátozás, tőzsdei osztalékügy és politikai konfliktusba bevont vállalat is. Együttesen azonban már egy olyan gazdaságpolitikai irányt rajzolnak ki, amelyben a Tisza-kormány rendszeresen nyilvános nyomást gyakorol a cégekre, beleszólna tulajdonosi döntésekbe, és korlátozná egyes beruházások megvalósítását.

A kérdés már nem csupán az, hogy melyik vállalat kerül legközelebb Magyar Péter célkeresztjébe. Sokkal inkább az, hogy a konfrontatív hangnem és a kiszámíthatatlanabb üzleti környezet hatására hány nagyvállalat gondolja újra magyarországi jelenlétét. 

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