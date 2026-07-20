Két banknál is komoly leállások jönnek, a SZÉP-kártyákat is érinti

Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is komolyabb leállásokat tervez a következő napokra. Ez idő alatt szolgáltatáskiesést tapasztalhatnak az ügyfelek: egyik esetben a SZÉP-kártyákat is érinti mindez. Természetesen nem kell megijedni: az ehhez hasonló leállások minden banknál előfordulnak, jellemzően a rendszerek karbantartása vagy fejlesztése miatt van szükség rájuk. Azaz a pillanatnyi kellemetlenség lényege, hogy később jobb, stabilabb szolgáltatásokat kapjunk.

Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank ügyfelei is leállásokra számíthatnak

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Leállás jön a Raiffeisen Banknál

A Raiffeisen ügyfelei 2026. július 26-án, vasárnap 10 és 14 óra között számíthatnak karbantartásból eredő leállásra. Ez idő alatt a csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó ügyintézés szünetel. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek nem tudnak új felhatalmazást rögzíteni, a meglévőket módosítani vagy törölni, és a teljesítésre váró csoportos beszedések megtekintése, illetve elutasítása sem lesz lehetséges. A rendszerkarbantartás ugyanakkor nem érinti a bankkártyás fizetéseket, és az ATM-es készpénzfelvételt sem - írja a TEOL.

Leállások az MBH Banknál

Az MBH ügyfelei több leállást is tapasztalhatnak:

Július 22-én 22 órától július 23-án 2 óráig az Azonnali Fizetési Rendszerben (AFR) lesz szolgáltatáskiesés, így az indított vagy fogadott azonnali forintátutalások nem teljesülhetnek.

az Azonnali Fizetési Rendszerben (AFR) lesz szolgáltatáskiesés, így az indított vagy fogadott azonnali forintátutalások nem teljesülhetnek. Július 24-én 21 és 23 óra között az MBH SZÉP Kártya több online szolgáltatása nem lesz elérhető, mint például a mobilalkalmazás és a telefonos egyenleglekérdező rendszer. A SZÉP Kártyás fizetés az elfogadóhelyeken, az internetes engedélyezés és az előrefizetés ugyanakkor továbbra is zavartalanul működik majd.

az MBH SZÉP Kártya több online szolgáltatása nem lesz elérhető, mint például a mobilalkalmazás és a telefonos egyenleglekérdező rendszer. A SZÉP Kártyás fizetés az elfogadóhelyeken, az internetes engedélyezés és az előrefizetés ugyanakkor továbbra is zavartalanul működik majd. Július 24-én 22 órától július 25-én 1:59-ig nem lesz elérhető az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App.

nem lesz elérhető az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App. Július 25-én 21 és 23 óra között szünetel a készpénzbefizetés a korábbi MKB-s ATM-eknél.

szünetel a készpénzbefizetés a korábbi MKB-s ATM-eknél. Július 26-án éjfél és hajnali 4 óra között az MBH Info (korábban Takarék SMS) szolgáltatás csak korlátozottan működik.

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