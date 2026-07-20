Két banknál is komoly leállások jönnek, a SZÉP-kártyákat is érinti

Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is komolyabb leállásokat tervez a következő napokra. Ez idő alatt szolgáltatáskiesést tapasztalhatnak az ügyfelek: egyik esetben a SZÉP-kártyákat is érinti mindez. Természetesen nem kell megijedni: az ehhez hasonló leállások minden banknál előfordulnak, jellemzően a rendszerek karbantartása vagy fejlesztése miatt van szükség rájuk. Azaz a pillanatnyi kellemetlenség lényege, hogy később jobb, stabilabb szolgáltatásokat kapjunk.
Leállás jön a Raiffeisen Banknál
A Raiffeisen ügyfelei 2026. július 26-án, vasárnap 10 és 14 óra között számíthatnak karbantartásból eredő leállásra. Ez idő alatt a csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó ügyintézés szünetel. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek nem tudnak új felhatalmazást rögzíteni, a meglévőket módosítani vagy törölni, és a teljesítésre váró csoportos beszedések megtekintése, illetve elutasítása sem lesz lehetséges. A rendszerkarbantartás ugyanakkor nem érinti a bankkártyás fizetéseket, és az ATM-es készpénzfelvételt sem - írja a TEOL.
Leállások az MBH Banknál
Az MBH ügyfelei több leállást is tapasztalhatnak:
- Július 22-én 22 órától július 23-án 2 óráig az Azonnali Fizetési Rendszerben (AFR) lesz szolgáltatáskiesés, így az indított vagy fogadott azonnali forintátutalások nem teljesülhetnek.
- Július 24-én 21 és 23 óra között az MBH SZÉP Kártya több online szolgáltatása nem lesz elérhető, mint például a mobilalkalmazás és a telefonos egyenleglekérdező rendszer. A SZÉP Kártyás fizetés az elfogadóhelyeken, az internetes engedélyezés és az előrefizetés ugyanakkor továbbra is zavartalanul működik majd.
- Július 24-én 22 órától július 25-én 1:59-ig nem lesz elérhető az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App.
- Július 25-én 21 és 23 óra között szünetel a készpénzbefizetés a korábbi MKB-s ATM-eknél.
- Július 26-án éjfél és hajnali 4 óra között az MBH Info (korábban Takarék SMS) szolgáltatás csak korlátozottan működik.
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