Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Polgár Judit államfői jelölése megosztotta Magyar Péter híveit

leállás

Két banknál is komoly leállások jönnek, a SZÉP-kártyákat is érinti

26 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A következő napokban két nagy hazai banknál is szolgáltatáskieséseket tapasztalhatunk. Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank ügyfelei érintettek ezúttal.
Link másolása
Vágólapra másolva!
leállásRaiffeisen Bank Zrt.karbantartásMBH bank

Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank is komolyabb leállásokat tervez a következő napokra. Ez idő alatt szolgáltatáskiesést tapasztalhatnak az ügyfelek: egyik esetben a SZÉP-kártyákat is érinti mindez. Természetesen nem kell megijedni: az ehhez hasonló leállások minden banknál előfordulnak, jellemzően a rendszerek karbantartása vagy fejlesztése miatt van szükség rájuk. Azaz a pillanatnyi kellemetlenség lényege, hogy később jobb, stabilabb szolgáltatásokat kapjunk.

Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank ügyfelei is leállásokra számíthatnak
Az MBH Bank és a Raiffeisen Bank ügyfelei is leállásokra számíthatnak
Fotó: Unsplash

Leállás jön a Raiffeisen Banknál

A Raiffeisen ügyfelei 2026. július 26-án, vasárnap 10 és 14 óra között számíthatnak karbantartásból eredő leállásra. Ez idő alatt a csoportos beszedési megbízásokhoz kapcsolódó ügyintézés szünetel. Ez azt jelenti, hogy az ügyfelek nem tudnak új felhatalmazást rögzíteni, a meglévőket módosítani vagy törölni, és a teljesítésre váró csoportos beszedések megtekintése, illetve elutasítása sem lesz lehetséges. A rendszerkarbantartás ugyanakkor nem érinti a bankkártyás fizetéseket, és az ATM-es készpénzfelvételt sem - írja a TEOL.

Leállások az MBH Banknál

Az MBH ügyfelei több leállást is tapasztalhatnak:

  • Július 22-én 22 órától július 23-án 2 óráig az Azonnali Fizetési Rendszerben (AFR) lesz szolgáltatáskiesés, így az indított vagy fogadott azonnali forintátutalások nem teljesülhetnek.
  • Július 24-én 21 és 23 óra között az MBH SZÉP Kártya több online szolgáltatása nem lesz elérhető, mint például a mobilalkalmazás és a telefonos egyenleglekérdező rendszer. A SZÉP Kártyás fizetés az elfogadóhelyeken, az internetes engedélyezés és az előrefizetés ugyanakkor továbbra is zavartalanul működik majd.
  • Július 24-én 22 órától július 25-én 1:59-ig nem lesz elérhető az MBH Vállalati Netbank, az MBH Direct Bank és az MBH Vállalati App.
  • Július 25-én 21 és 23 óra között szünetel a készpénzbefizetés a korábbi MKB-s ATM-eknél.
  • Július 26-án éjfél és hajnali 4 óra között az MBH Info (korábban Takarék SMS) szolgáltatás csak korlátozottan működik.

Ez is érdekelheti:

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!