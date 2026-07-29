Változás jön az MBH Bank felsővezetésében

Az MBH Bank új felsővezetője több évtizedes pénzügyi és vezetői tapasztalattal rendelkezik, korábban több hazai nagybanknál is vezető pozíciót töltött be.
Dr. Ákos Tamás az elmúlt 12 évben a CIB Bank Retail Divízióját vezette vezérigazgató-helyettesként, emellett tagja volt a pénzintézet igazgatóságának is. Ezt megelőzően a Budapest Bank lakossági üzletágért felelős igazgatósági tagjaként, valamint az MKB Bank lakossági ügyvezető igazgatójaként dolgozott.
Pályafutása korábbi szakaszában, 2001 és 2005 között a McKinsey & Company projektmenedzsere volt, és a tanácsadó cég budapesti, New York-i, valamint sydney-i irodájában is dolgozott. Egyetemi diplomáját a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen, illetve a Pázmány Péter Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karán szerezte.
Az MBH Bank új stratégiai szakaszba lépett
Barna Zsolt elnök-vezérigazgató a kinevezés kapcsán közölte, hogy a lakossági és mikrovállalati ügyfeleket kiszolgáló divízió az elmúlt években egységesítette a három jogelődtől örökölt fiókhálózatot, digitális csatornákat és termékeket, miközben növelte piaci részesedését a lakossági szegmensben.
Az új stratégiai szakaszban a bank az ügyfélélmény további javítását, a digitális megoldások fejlesztését, valamint a mesterséges intelligencia és az automatizáció erősítését tűzte ki célul. Barna Zsolt szerint Dr. Ákos Tamás tapasztalata hozzájárulhat ezeknek a céloknak a megvalósításához.
A pénzintézet közleménye kitér arra is, hogy Ginzer Ildikó, aki a fúzió óta a standard értékesítési divíziót vezette, továbbra is az MBH Bank felsővezetésének tagja és vezérigazgató-helyettese marad, a jövőben azonban más szakterületekért felel.