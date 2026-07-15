Újabb magyar városban nyit éttermet a McDonald's

Hamarosan megnyithatja kapuit a gyulai McDonald's: lapértesülések szerint már július 20-án, hétfőn fogadhatja az első vendégeket az új gyorsétterem.

Már csak napok kérdése a gyulai McDonald's nyitása

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Január 21-én vált hivatalossá, hogy a McDonald's éttermet nyit a fürdővárosban. Az éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. akkor közölte, hogy az elmúlt években számos helyi lakos jelezte, szeretnék, ha Gyulán is megjelenne a gyorsétteremlánc.

A korábbi tájékoztatás szerint

az új egység egy modern, digitális szolgáltatásokat kínáló Drive étterem lesz.

Az önkiszolgáló rendelési lehetőségek, a családbarát kialakítás és a fenntartható megoldások mellett a beruházás várhatóan mintegy 70 új munkahelyet is teremt a térségben.

A megnyitás már a küszöbön áll: a Gyulai Hírlap információi szerint

a gyulai McDonald's július 20-án, hétfőn nyithatja meg kapuit a vendégek előtt.

A hivatalos bejelentés egyelőre még nem érkezett meg a nyitás időpontjáról.

Nemcsak a McDonald's terjeszkedik Magyarországon: a hazai alapítású Simon's Burger is új mérföldkőhöz érkezett, ugyanis hamarosan megnyitja első autós kiszolgálással működő éttermét.