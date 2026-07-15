Újabb magyar városban nyit éttermet a McDonald's

Hamarosan megnyithatja kapuit a gyulai McDonald's: lapértesülések szerint már július 20-án, hétfőn fogadhatja az első vendégeket az új gyorsétterem.
Január 21-én vált hivatalossá, hogy a McDonald's éttermet nyit a fürdővárosban. Az éttermeket üzemeltető Progress Étteremhálózat Kft. akkor közölte, hogy az elmúlt években számos helyi lakos jelezte, szeretnék, ha Gyulán is megjelenne a gyorsétteremlánc.
A korábbi tájékoztatás szerint
az új egység egy modern, digitális szolgáltatásokat kínáló Drive étterem lesz.
Az önkiszolgáló rendelési lehetőségek, a családbarát kialakítás és a fenntartható megoldások mellett a beruházás várhatóan mintegy 70 új munkahelyet is teremt a térségben.
A megnyitás már a küszöbön áll: a Gyulai Hírlap információi szerint
a gyulai McDonald's július 20-án, hétfőn nyithatja meg kapuit a vendégek előtt.
A hivatalos bejelentés egyelőre még nem érkezett meg a nyitás időpontjáról.
Nemcsak a McDonald's terjeszkedik Magyarországon: a hazai alapítású Simon's Burger is új mérföldkőhöz érkezett, ugyanis hamarosan megnyitja első autós kiszolgálással működő éttermét.