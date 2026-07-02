Megszólalt a MediaMarkt: elárulták, veszélyben vannak-e a magyar dolgozók munkahelyei

Nagy visszhangot váltott ki, hogy a MediaMarkt anyavállalatának egyik tulajdonosa, a kínai JD.com vezetője szerint a jövőben robotok válthatják ki a futárok munkáját. Richard Liu úgy fogalmazott, hogy akár öt éven belül jelentősen átalakulhat a logisztika, és a vállalat mintegy 700 ezer futárának feladatait fokozatosan automatizált rendszerek vehetik át.

A MediaMarkt döntésétől sokan félnek - Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /

A Világgazdaság megkeresésére a MediaMarkt Magyarország közölte:

a nemzetközi tervek jelenleg nem jelentenek változást a hazai működésben.

A vállalat hangsúlyozta, hogy kereskedelmi és logisztikai döntéseit a magyar piac igényeihez igazítja, célja pedig továbbra is a gyorsabb és kényelmesebb kiszállítás.

A cég kiemelte, hogy a magyarországi házhoz szállítást szerződött partnerekkel végzik, akikkel folyamatosan fejlesztik a logisztikai rendszereket. Ennek eredményeként már bevezették az egynapos házhoz szállítást, és növelték a kiszállítási kapacitásokat is.

A MediaMarkt azt is leszögezte, hogy a fejlesztések mellett a stabil foglalkoztatás továbbra is kiemelt szempont. Közlésük szerint a munkatársak a jövőben is meghatározó szerepet töltenek be a vállalat működésében, ezért a munkahelyek biztonságát fejlesztési döntéseik során is szem előtt tartják.

Kínában már fejleszt a MediaMarkt

A JD.com eközben már Kínában is fejleszti az automatizált raktárakat, az önvezető járműveket és a drónos kézbesítést. A vállalat vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem elbocsátásokban gondolkodnak: a robotok által kiváltott munkakörök helyett új feladatokra, például robotok karbantartására és javítására képeznék át a dolgozókat. Jelenleg azonban a MediaMarkt magyarországi működésében nem várható olyan átalakulás, amely veszélyeztetné a hazai munkahelyeket.