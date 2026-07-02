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mediamarkt

Megszólalt a MediaMarkt: elárulták, veszélyben vannak-e a magyar dolgozók munkahelyei

50 perce
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A világ egyik legnagyobb e-kereskedelmi vállalatának bejelentése után sokan attól tartanak, hogy a robotok idővel átvehetik a futárok munkáját. A MediaMarkt Magyarország most elárulta, hogy a nemzetközi tervek milyen hatással lehetnek a hazai működésre, és veszélyben vannak-e a magyarországi munkahelyek. A vállalat szerint jelenleg a logisztikai fejlesztések, a gyorsabb kiszállítás és a stabil foglalkoztatás áll a középpontban.
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mediamarktJD.communkahely

Nagy visszhangot váltott ki, hogy a MediaMarkt anyavállalatának egyik tulajdonosa, a kínai JD.com vezetője szerint a jövőben robotok válthatják ki a futárok munkáját. Richard Liu úgy fogalmazott, hogy akár öt éven belül jelentősen átalakulhat a logisztika, és a vállalat mintegy 700 ezer futárának feladatait fokozatosan automatizált rendszerek vehetik át.

MediaMarkt , 29 August 2025, Bavaria, Munich: The Mediamarkt logo can be seen on flags at a branch of the MediaMarktSaturn chain in Munich (Bavaria) on August 29, 2025. MediaMarktSaturn Retail Group GmbH (formerly Media-Saturn-Holding GmbH) is the operator of the largest electronics retail chain in Europe. The company combines the formerly independent consumer electronics chains MediaMarkt and Saturn. (Symbol image, symbol photo, illustration, symbolic photo, illustrative photo, theme image, general image, theme photo) Photo: Matthias Balk/dpa (Photo by MATTHIAS BALK / dpa Picture-Alliance via AFP)
A MediaMarkt döntésétől sokan félnek - Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP /  

A Világgazdaság megkeresésére a MediaMarkt Magyarország közölte: 

a nemzetközi tervek jelenleg nem jelentenek változást a hazai működésben.

 A vállalat hangsúlyozta, hogy kereskedelmi és logisztikai döntéseit a magyar piac igényeihez igazítja, célja pedig továbbra is a gyorsabb és kényelmesebb kiszállítás.

A cég kiemelte, hogy a magyarországi házhoz szállítást szerződött partnerekkel végzik, akikkel folyamatosan fejlesztik a logisztikai rendszereket. Ennek eredményeként már bevezették az egynapos házhoz szállítást, és növelték a kiszállítási kapacitásokat is.

A MediaMarkt azt is leszögezte, hogy a fejlesztések mellett a stabil foglalkoztatás továbbra is kiemelt szempont. Közlésük szerint a munkatársak a jövőben is meghatározó szerepet töltenek be a vállalat működésében, ezért a munkahelyek biztonságát fejlesztési döntéseik során is szem előtt tartják.

Kínában már fejleszt a MediaMarkt

A JD.com eközben már Kínában is fejleszti az automatizált raktárakat, az önvezető járműveket és a drónos kézbesítést. A vállalat vezetője ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem elbocsátásokban gondolkodnak: a robotok által kiváltott munkakörök helyett új feladatokra, például robotok karbantartására és javítására képeznék át a dolgozókat. Jelenleg azonban a MediaMarkt magyarországi működésében nem várható olyan átalakulás, amely veszélyeztetné a hazai munkahelyeket.

 

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