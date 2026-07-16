Alapjaiban változtathatja meg a betegellátást a mesterséges intelligencia

A mesterséges intelligencia az egészségügyben egyre nagyobb szerepet kaphat a következő évtizedben. Az AI a betegellátásban az orvosok helyettesítése helyett a munkafolyamatok támogatásában, a gyorsabb diagnosztikában és az egészségügyi működés fejlesztésében hozhat változást. Czeglédi Tamás szerint az egészségügyi innováció valódi értéke a biztonságosabb és kiszámíthatóbb ellátásban rejlik.

A mesterséges intelligencia az egészségügyben gyorsabbá, biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teheti a betegellátást, miközben az orvosok munkáját támogatja, de önmagában a technoógia nem gyógyít meg senkit – véli Czeglédi tamás, a a MozgásKlinika társalapítója és stratégiai vezetője Fotó: MW Bulvár

Mesterséges intelligencia az egészségügyben

A mesterséges intelligencia önmagában nem oldja meg az egészségügy problémáit, ugyanakkor meghatározhatja, milyen lesz a betegellátás a következő évtizedben. Az AI igazi értéke nem az orvosok helyettesítésében, hanem a gyorsabb, biztonságosabb és kiszámíthatóbb működésben rejlik –véli Czeglédi Tamás, a MozgásKlinika társalapítója és stratégiai vezetője.

A szakember szerint a mesterséges intelligencia már ma is képes orvosi képeket elemezni, kutatásokat feldolgozni, csökkenteni az adminisztrációs terheket és gyorsítani a gyógyszerfejlesztést. Ugyanakkor a Világgazdaságnak hangsúlyozta: önmagában a technológia nem gyógyít meg senkit, a valódi kérdés az, hogy milyen szakmai rendszerekre építik rá az AI-t. Rosszul működő folyamatokat a legfejlettebb algoritmusok sem tudnak kijavítani.

Czeglédi Tamás arra is felhívta a figyelmet, hogy a várható élettartam növekedése önmagában nem jelent sikert, ha közben egyre többen élnek krónikus mozgásszervi panaszokkal.

Az AI segíthet a kockázatok korai felismerésében, a prevencióban és a személyre szabott rehabilitációban, de a gyógytorna elvégzését, az izomerő visszaépítését vagy az egészségesebb életmód kialakítását nem tudja átvenni az emberektől.

Az AI nem váltja ki az orvost, de alapjaiban írhatja át az egészségügyet

A MozgásKlinika stratégiai vezetője kiemelte, hogy a következő évek legnagyobb áttörése várhatóan nem a kezelőszobákban, hanem a háttérfolyamatokban történik majd. Az AI egységesebbé teheti a dokumentációt, segíthet a szakmai standardok betartásában és kiszámíthatóbbá teheti az ellátást.

Emellett egyre nagyobb jelentősége lesz a hiteles, strukturált egészségügyi adatoknak is, hiszen a mesterséges intelligencia megbízhatósága alapvetően az általa használt adatok minőségén múlik

– mutatott rá.