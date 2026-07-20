Leállították Kína új AI-modelljének előfizetéseit a túl nagy érdeklődés miatt

A kínai Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell megjelenése után néhány nappal olyan sok felhasználó akarta igénybe venni a szolgáltatást, hogy a fejlesztő kénytelen volt ideiglenesen leállítani az új előfizetések felvételét – írja az ABC News.

A Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell iránt óriási lett az érdeklődés, ezért Kína fejlesztője ideiglenesen leállította az új előfizetéseket. (A kép illusztráció.)

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A nagy teljesítményű kínai AI-modell rövid idő alatt komoly figyelmet kapott az Egyesült Államok technológiai szektorában is. A fejlesztés ugyanakkor rávilágított arra a problémára, amellyel a kínai mesterséges intelligencia-modellek egyre nagyobb felhasználói bázis kiszolgálása során szembesülnek.

A kínai és amerikai technológiai verseny ugyanis egyre intenzívebbé válik, miközben Kína gyors ütemben fejleszti saját mesterséges intelligencia-rendszereit.

A Kimi K3 iránt váratlanul nagy lett az érdeklődés

A pekingi székhelyű Moonshot AI, a Kimi K3 fejlesztője közölte, hogy a modell iránti kereslet messze meghaladta a várakozásaikat.

„A Kimi K3 sokkal több szeretetet kapott, mint amire számítottunk” – írta a vállalat az X közösségi oldalon. A cég szerint az elmúlt 48 órában a felhasználói igények elérték a jelenlegi kapacitásaik határait.

A fejlesztő ezért átmenetileg azokat a felhasználókat helyezi előtérbe, akik már rendelkeznek előfizetéssel, az új jelentkezéseket pedig szakaszosan indítják újra. A vállalat közölte, hogy a kapacitások bővítésén a lehető leggyorsabban dolgozik.

Újabb kínai kihívó az amerikai AI-cégek számára

A Kimi K3 nyilvános bevezetése a múlt hét végén történt, és célja az volt, hogy versenybe szálljon olyan fejlett mesterséges intelligencia-modellekkel, amelyeket többek között az Anthropic és az OpenAI fejlesztett.

A modell 2,8 billió paraméterrel rendelkezik. A paraméterek száma az egyik olyan mérőszám, amely alapján egy mesterséges intelligencia rendszer összetettségét és képességeit értékelik. A Kimi K3-at jelenleg a világ egyik legnagyobb nyílt forráskódú AI-modelljeként tartják számon.

Lian Jye Su, az Omdia technológiai kutató- és tanácsadó csoport vezető elemzője szerint az új AI-modellek megjelenése gyakran hatalmas érdeklődést vált ki, ami komoly terhelést jelenthet a számítási infrastruktúrának.