Leállították Kína új AI-modelljének előfizetéseit a túl nagy érdeklődés miatt

A kínai Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell megjelenése után néhány nappal olyan sok felhasználó akarta igénybe venni a szolgáltatást, hogy a fejlesztő kénytelen volt ideiglenesen leállítani az új előfizetések felvételét – írja az ABC News.
A nagy teljesítményű kínai AI-modell rövid idő alatt komoly figyelmet kapott az Egyesült Államok technológiai szektorában is. A fejlesztés ugyanakkor rávilágított arra a problémára, amellyel a kínai mesterséges intelligencia-modellek egyre nagyobb felhasználói bázis kiszolgálása során szembesülnek.
A kínai és amerikai technológiai verseny ugyanis egyre intenzívebbé válik, miközben Kína gyors ütemben fejleszti saját mesterséges intelligencia-rendszereit.
A Kimi K3 iránt váratlanul nagy lett az érdeklődés
A pekingi székhelyű Moonshot AI, a Kimi K3 fejlesztője közölte, hogy a modell iránti kereslet messze meghaladta a várakozásaikat.
„A Kimi K3 sokkal több szeretetet kapott, mint amire számítottunk” – írta a vállalat az X közösségi oldalon. A cég szerint az elmúlt 48 órában a felhasználói igények elérték a jelenlegi kapacitásaik határait.
A fejlesztő ezért átmenetileg azokat a felhasználókat helyezi előtérbe, akik már rendelkeznek előfizetéssel, az új jelentkezéseket pedig szakaszosan indítják újra. A vállalat közölte, hogy a kapacitások bővítésén a lehető leggyorsabban dolgozik.
Újabb kínai kihívó az amerikai AI-cégek számára
A Kimi K3 nyilvános bevezetése a múlt hét végén történt, és célja az volt, hogy versenybe szálljon olyan fejlett mesterséges intelligencia-modellekkel, amelyeket többek között az Anthropic és az OpenAI fejlesztett.
A modell 2,8 billió paraméterrel rendelkezik. A paraméterek száma az egyik olyan mérőszám, amely alapján egy mesterséges intelligencia rendszer összetettségét és képességeit értékelik. A Kimi K3-at jelenleg a világ egyik legnagyobb nyílt forráskódú AI-modelljeként tartják számon.
Lian Jye Su, az Omdia technológiai kutató- és tanácsadó csoport vezető elemzője szerint az új AI-modellek megjelenése gyakran hatalmas érdeklődést vált ki, ami komoly terhelést jelenthet a számítási infrastruktúrának.
A szakértő szerint a problémát valószínűleg az okozta, hogy a Moonshot AI nem számított ekkora keresletre. A Kimi K3 működtetése ugyanis rendkívül nagy számítási kapacitást igényel, ami megnehezíti és drágítja az erőforrások elosztását.
A Kimi K3 az élmezőnybe került a teljesítményteszteken
A modell megjelenése után a Kimi K3 az Arena nevű mesterséges intelligencia-értékelő platform rangsorában az élre került a fejlett AI-modellek közötti kódolási teljesítmény alapján.
Ez azt mutatja, hogy a kínai mesterséges intelligencia-fejlesztések egyre komolyabb versenytársat jelentenek a nyugati technológiai vállalatok számára.
Az amerikai technológiai cégekre is hatással lehet a kínai fejlesztés
A Kimi K3 megjelenése az amerikai technológiai vállalatok részvényeire is hatással volt. A befektetők attól tartanak, hogy az olcsóbban elérhető kínai mesterséges intelligencia-modellek csökkenthetik az amerikai AI-cégek árképzési erejét és a szolgáltatásaik iránti keresletet.
Mindez annak ellenére történik, hogy az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be annak érdekében, hogy Kína ne férhessen hozzá a legfejlettebb technológiákhoz, köztük a csúcskategóriás chipekhez.
Több kínai mesterséges intelligencia-modell is nagy figyelmet kapott
A Kimi K3 nem az egyetlen új kínai mesterséges intelligencia-fejlesztés, amely komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki.
A kínai Alibaba a hétvégén bemutatta legújabb Qwen3.8 Max modelljét, amely a vállalat szerint 2,4 billió paraméterrel rendelkezik, és a világ egyik legerősebb AI-rendszere lehet.
Emellett a kínai Zhipu nevű startup – más néven Z.ai – nemrég bemutatta GLM-5.2 modelljét is, amely gyorsan népszerűvé vált világszerte.
A Meta riasztja a szülőket, ha a gyerekeik kárt tennének magukban
A terv az, hogy szükség esetén a segélyszolgálatokat is értesíthessék, ha egy felhasználónál közvetlen veszélye áll fenn annak, hogy bántani fogja saját magát. A Meta igyekszik bebizonyítani, hogy a hozzá tartozó platformok biztonságosak. Vagyis, hogy lényegében a közösségi média az.
AI-alapú őr kerülhet az óceánjárókra
Egy áttörés a tengerészeti biztonsági technológiában jelentősen javíthatja a vízbe esett utasok túlélési arányát. Az új, AI alapú, ZOE nevű rendszer képes négy másodpercen belül észlelni mind a felnőttek, mind a gyermekek vízbeesését egy óceánjáróról. Azonnal visszajátssza az incidens előtti és utáni pillanatokat, sőt sötétben is működik.