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mesterséges intelligencia

Leállították Kína új AI-modelljének előfizetéseit a túl nagy érdeklődés miatt

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A kínai Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell iránt akkora érdeklődés alakult ki a megjelenése után, hogy az üzemeltetők kénytelenek voltak ideiglenesen felfüggeszteni az új előfizetések indítását. A mesterséges intelligencia fejlesztéseiért folyó globális versenyben egy újabb kínai modell jelent meg, amely az amerikai technológiai óriások riválisává válhat.
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mesterséges intelligenciakimi k3modell

A kínai Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell megjelenése után néhány nappal olyan sok felhasználó akarta igénybe venni a szolgáltatást, hogy a fejlesztő kénytelen volt ideiglenesen leállítani az új előfizetések felvételét – írja az ABC News.

A Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell iránt óriási lett az érdeklődés, ezért Kína fejlesztője ideiglenesen leállította az új előfizetéseket.
A Kimi K3 mesterséges intelligencia-modell iránt óriási lett az érdeklődés, ezért Kína fejlesztője ideiglenesen leállította az új előfizetéseket. (A kép illusztráció.)
Fotó: Unsplash

A nagy teljesítményű kínai AI-modell rövid idő alatt komoly figyelmet kapott az Egyesült Államok technológiai szektorában is. A fejlesztés ugyanakkor rávilágított arra a problémára, amellyel a kínai mesterséges intelligencia-modellek egyre nagyobb felhasználói bázis kiszolgálása során szembesülnek.

A kínai és amerikai technológiai verseny ugyanis egyre intenzívebbé válik, miközben Kína gyors ütemben fejleszti saját mesterséges intelligencia-rendszereit.

A Kimi K3 iránt váratlanul nagy lett az érdeklődés

A pekingi székhelyű Moonshot AI, a Kimi K3 fejlesztője közölte, hogy a modell iránti kereslet messze meghaladta a várakozásaikat.

„A Kimi K3 sokkal több szeretetet kapott, mint amire számítottunk” – írta a vállalat az X közösségi oldalon. A cég szerint az elmúlt 48 órában a felhasználói igények elérték a jelenlegi kapacitásaik határait.

A fejlesztő ezért átmenetileg azokat a felhasználókat helyezi előtérbe, akik már rendelkeznek előfizetéssel, az új jelentkezéseket pedig szakaszosan indítják újra. A vállalat közölte, hogy a kapacitások bővítésén a lehető leggyorsabban dolgozik.

Újabb kínai kihívó az amerikai AI-cégek számára

A Kimi K3 nyilvános bevezetése a múlt hét végén történt, és célja az volt, hogy versenybe szálljon olyan fejlett mesterséges intelligencia-modellekkel, amelyeket többek között az Anthropic és az OpenAI fejlesztett.

A modell 2,8 billió paraméterrel rendelkezik. A paraméterek száma az egyik olyan mérőszám, amely alapján egy mesterséges intelligencia rendszer összetettségét és képességeit értékelik. A Kimi K3-at jelenleg a világ egyik legnagyobb nyílt forráskódú AI-modelljeként tartják számon. 

Lian Jye Su, az Omdia technológiai kutató- és tanácsadó csoport vezető elemzője szerint az új AI-modellek megjelenése gyakran hatalmas érdeklődést vált ki, ami komoly terhelést jelenthet a számítási infrastruktúrának.

A szakértő szerint a problémát valószínűleg az okozta, hogy a Moonshot AI nem számított ekkora keresletre. A Kimi K3 működtetése ugyanis rendkívül nagy számítási kapacitást igényel, ami megnehezíti és drágítja az erőforrások elosztását.

A Kimi K3 az élmezőnybe került a teljesítményteszteken

A modell megjelenése után a Kimi K3 az Arena nevű mesterséges intelligencia-értékelő platform rangsorában az élre került a fejlett AI-modellek közötti kódolási teljesítmény alapján.

Ez azt mutatja, hogy a kínai mesterséges intelligencia-fejlesztések egyre komolyabb versenytársat jelentenek a nyugati technológiai vállalatok számára.

Az amerikai technológiai cégekre is hatással lehet a kínai fejlesztés

A Kimi K3 megjelenése az amerikai technológiai vállalatok részvényeire is hatással volt. A befektetők attól tartanak, hogy az olcsóbban elérhető kínai mesterséges intelligencia-modellek csökkenthetik az amerikai AI-cégek árképzési erejét és a szolgáltatásaik iránti keresletet.

Mindez annak ellenére történik, hogy az Egyesült Államok korlátozásokat vezetett be annak érdekében, hogy Kína ne férhessen hozzá a legfejlettebb technológiákhoz, köztük a csúcskategóriás chipekhez.

Több kínai mesterséges intelligencia-modell is nagy figyelmet kapott

A Kimi K3 nem az egyetlen új kínai mesterséges intelligencia-fejlesztés, amely komoly nemzetközi érdeklődést váltott ki.

A kínai Alibaba a hétvégén bemutatta legújabb Qwen3.8 Max modelljét, amely a vállalat szerint 2,4 billió paraméterrel rendelkezik, és a világ egyik legerősebb AI-rendszere lehet.

Emellett a kínai Zhipu nevű startup – más néven Z.ai – nemrég bemutatta GLM-5.2 modelljét is, amely gyorsan népszerűvé vált világszerte.

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