Hamarosan indul az új MOL Bubi

A visszajelzések nyomán a társaság – egyebek mellett – átalakította a közbringarendszer árazását is. A BKK munkatársai a szolgáltatóval közösen dolgoznak a MOL Bubi informatikai háttérrendszerének utolsó beállításain, hogy az applikáció hibamentesen működhessen. A közlekedésszervező köszöni a felhasználók türelmét és sajnálja, hogy a megelőző hónapokban nélkülözniük kellett a szolgáltatást.

MOL Bubi

Fotó: POLYAK ATTILA / Polyák Attila / Origo Zrt.

Még néhány nap további türelmet kér a felhasználóktól a BKK a megújult MOL Bubi éles indulása előtt. Jelenleg is zajlik az összetett háttérrendszer tesztelése, amelynek utolsó körében

technikai átállás miatt szükséges leállítani az applikációt és így a kerékpárhasználat lehetőségét, hogy a fizetési és számlázási funkció beépíthető legyen az alkalmazásba, illetve a bringabeállítások finomhangolása megtörténhessen.

A leállás pontos időpontja nehezen meghatározható a tesztek jellege miatt, ezért a BKK arra kéri a próbaüzemben résztvevőket, hogy figyeljék a társaság csatornáit, amelyeken hamarosan kommunikálni fogja a próbaidőszak végét, amelyet néhány napos leállás követ.

A felhasználók visszajelzései alakították a szolgáltatást

A próbaidőszakra közel 15 ezer felhasználó jelentkezett, akiknek használati szokásai és visszajelzései rendkívül hasznos információkat közvetítettek a BKK felé. Ezek segítettek például a kerékpár-beállítások finomhangolásában (pl. elektromos rásegítés erősségének beállításában) és az edukációs anyagok megtervezésében.

Az elektromos kerékpárok iránti rendkívüli érdeklődés, valamint a felhasználói reakciók és a Magyar Kerékpárosklubbal történt egyeztetés nyomán a társaság átalakította a MOL Bubi rendszer árazását is.

Kedvező árakkal indul újra a MOL Bubi

Az elektromos rásegítésű MOL Bubi kerékpárok bevezető árú, 4500 forintos havibérlettel 15 percig díjmentesen lesznek használhatók.

A klasszikus kerékpárok éves bérletének díja csökken: BudapestGO-ban vásárolt, közösségi közlekedésre jogosító bérlettel rendelkezőknek csupán 17.000 forint, anélkül 19.500. A havidíj kedvezménnyel 2.000 forint (anélkül 2.500 forint), amely utazásonként 30 perc díjmentes használatot biztosít, akár két kerékpárra vonatkozóan is.

A részletes díjszabás a BKK honlapján található.