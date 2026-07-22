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részvény

Bejelentette a MOL, hogy megszüntetik az egyik alapítványukat

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Jelentős változásról döntött a Mol igazgatósága, amely szerint a vállalat a jövőben nem működteti tovább a Mol Új Európa Alapítványt más formában. A Mol közlése szerint a döntés következtében az alapítvány rendelkezésére bocsátott csaknem 43 millió darab részvény és az ahhoz kapcsolódó eszközök várhatóan visszakerülnek a társasághoz.
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A Budapesti Értéktőzsde honlapján közzétett tájékoztatás szerint a Mol 2021-ben 42 977 996 darab „A” sorozatú részvényt adott át a Mol Új Európa Alapítvány (MÚEA) részére.

Mol: megszűnik a Mol Új Európa Alapítvány, visszakerülnek a részvények a céghez
Mol: megszűnik a Mol Új Európa Alapítvány, visszakerülnek a részvények a céghez
Fotó: AFP

A vállalat döntése alapján az alapítvány nem folytatja működését más formában, így ezek a részvények, valamint a MÚEA egyéb, Molt illető eszközei várhatóan ismét a társaság tulajdonába kerülnek.

A Mol közlése szerint ez jelentős mértékben növelheti a vállalat saját részvényállományát.

A társaság hozzátette, hogy a kialakult jogszabályi környezetre, valamint a befektetői érdekekre tekintettel a 2026-os osztalékfizetésről a magyar állammal kötött vagyonmegállapodást követően döntenek.

Jogszabályi változás áll a háttérben

A döntés hátterében az európai uniós forrásokhoz való hozzáférés érdekében elfogadott jogszabályi változás áll. A 2026. évi XVIII. törvény értelmében a nem felsőoktatási közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak (kekva) 2026. július 31-ig meg kell szűnniük.

A szabályozás lehetőséget adott arra, hogy a Mol és a magyar állam által 2021-ben létrehozott Mol Új Európa Alapítvány működését más alapítványi formában folytassák, a vállalat igazgatósága azonban úgy döntött, nem él ezzel a lehetőséggel.

A Mol részvényeit a Budapesti Értéktőzsde prémium kategóriájában jegyzik. A társaság papírjai szerdán 1,66 százalékos emelkedéssel, 4400 forinton zárták a kereskedést. Az elmúlt egy évben a részvény árfolyama 2642 és 4472 forint között mozgott.

 

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