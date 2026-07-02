Magyarországra érkeznek az új szupervonatok, már nem kell sokat várni

Új szakaszába lépett a GYSEV Zrt. 11 darabos FLIRT InterCity-motorvonat beszerzése: a Stadler szolnoki üzemében elkészült kocsiszekrényeket már elszállították a lengyelországi Siedlce-be, ahol jelenleg a járművek végösszeszerelése zajlik. A motorvonatok 2026 végén érkeznek Magyarországra típustesztekre, majd 2027-től 2028 nyaráig bezárólag, a hatósági engedélyek megszerzését követően fokozatosan állnak utasforgalomba.

Teljes gőzzel halad a GYSEV új InterCity motorvonatainak gyártása (A kép illusztráció.)

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Teljes gőzzel halad a GYSEV új InterCity motorvonatainak gyártása

Az új 11 darab FLIRT típusú motorvonat az első InterCity beszerzés 30 év után Magyarországon, így jelentős mérföldkövet és komoly modernizációs lépést képviselnek majd a hazai vasúti közlekedésben. A járművek festett kocsiszekrényei folyamatosan készülnek a Stadler szolnoki üzemében, és ütemezetten kerülnek a lengyelországi Siedlce-be, ahol végszerelik őket.

A korszerű motorvonatok első- és másodosztályú kialakítással, légkondicionált, alacsonypadlós utastérrel és modern utastájékoztató rendszerrel készülnek. A hosszabb utazások kényelmét étkezőzóna szolgálja majd, amelyben étel- és italautomaták is helyet kapnak. A rugalmas belső kialakítás lehetővé teszi a szezonális igényekhez való alkalmazkodást: nyáron akár 18 kerékpár szállítására is biztosított. Az utasok kényelmét USB-C töltők, Wi-Fi hálózat, valamint praktikus tablet- és okostelefon-tartók növelik.

A járművek tesztelése 2026 augusztusától három helyszínen, Romániában, Csehországban és Magyarországon zajlik majd párhuzamosan.

Az első motorvonat várhatóan 2026 végén érkezik meg Magyarországra, ahol megkezdi a hazai próbafutásokat. Az ötrészes, kétáramnemű, 160 km/h sebességre képes járművek a jövőben a Sopron–Budapest és Szombathely–Budapest vonalakon erősítik majd a GYSEV InterCity szolgáltatását, valamint Ausztriában is közlekednek majd. A 11 járműből álló flotta várhatóan 2028 nyarára teljes egészében forgalomba áll.

Szolnokról a nagyvilágba: Magyarország szerepe a FLIRT sikerében

A Stadler FLIRT típusa a vállalat legnépszerűbb terméke, amelyből 2002 óta több mint 3000 egységet értékesítettek világszerte. Sikerességét a kiemelkedő utaskényelem, a megbízható működés és a költséghatékony üzemeltetés alapozza meg, míg moduláris kialakítása rugalmasan alkalmazkodik az üzemeltetői és hálózati igényekhez. A típus Magyarországon is meghatározó: a GYSEV jelenleg 20, a MÁV pedig 123 FLIRT motorvonatot üzemeltet. A sikerhez a hazai gyártás is jelentősen hozzájárul, hiszen a szolnoki üzem az eddig legyártott mintegy 6000 kocsiszekrényből közel 4000-et FLIRT vonatokhoz készített, amely mintegy 1000 4-részes szerelvénynek felel meg. A Stadler mintegy 1000 embert foglalkoztat Magyarországon. Ez a szám az elkövetkező években várhatóan tovább növekszik.