Bajban lehetnek az MVM ügyfelei: most szinte lehetetlen az online ügyintézés

Komoly fennakadásokat tapasztalhatnak az MVM ügyfelei az online ügyintézés során. A nemzetikozmuvek.hu oldalon sokan nem tudják leadni a gáz- vagy villanyóra állását, miközben a havi diktálási időszak már javában tart - írja a BEOL.

Az MVM székháza Budapesten, a Szentendrei úton

Fotó: Branstetter Sándor / MTI

A háttérben egy nagyszabású informatikai fejlesztés áll. Az MVM tájékoztatása szerint a vállalat egy korszerűbb, egységes áramügyintézési rendszerre áll át, amelynek célja, hogy a jövőben gyorsabbá és egyszerűbbé tegye az ügyintézést.

Többnapos leállásra kell készülni az MVM szerint

A rendszerfejlesztés miatt többnapos informatikai leállásra és részleges szolgáltatás-kiesésekre kell számítani. Az MVM hangsúlyozza, hogy az átállás nem érinti

a villamos energia árát,

a meglévő szerződéseket,

az áramszolgáltatás folyamatosságát,

a csoportos beszedési megbízásokat,

valamint az MVM-es e-számla-szolgáltatást.

Ugyanakkor változik többek között

a felhasználóazonosító,

a diktálási időszak,

a diktáláshoz használható telefonszám,

a befizetéshez tartozó bankszámlaszám,

valamint a Díjnetes e-számlázás lehetősége.

Az előre fizetős mérőket is érinti

Az átállás az előre fizetős mérőórákat használó ügyfeleket is érinti.

Azok, akiknek a számláján villanykapcsoló ikon szerepel, július 12-én reggel 7 órától július 13-án reggel 7 óráig, valamint július 13-án este 8 órától július 14-én reggel 7 óráig csak a Lapker pontokon tudják feltölteni mérőjüket.

Az MVM honlapján olvasható figyelmeztetés - Fotó: Képernyőkép

A konnektor ikonnal jelölt ügyfelek számára július 13-án reggel 7 óráig biztosított a megszokott feltöltési lehetőség. Az átállás ideje alatt számukra kizárólag az MVM telefonos ügyfélszolgálatán vagy személyes ügyfélszolgálati irodáiban lehet korlátozott mennyiségű feltöltőkódot igényelni, amelyről a szolgáltató később állítja ki a számlát.

Kéthetes korlátozás is jöhet

Az MVM közölte, hogy az egységes rendszernek köszönhetően a jövőben nemcsak az egyetemes szolgáltatásban részesülő ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók és az MVM Démász elosztói ügyfelei is ugyanazt a korszerű ügyintézési felületet használhatják.

A társaság arra is felhívta a figyelmet, hogy az átállás várhatóan kéthetes részleges ügyintézési korlátozással jár.

Ez idő alatt egyes online szolgáltatások csak korlátozottan lesznek elérhetők, az előre fizetős mérők feltöltése pedig átmenetileg szünetelhet, ezért érdemes előre tájékozódni és időben elintézni a szükséges ügyeket.

Az Origo korábban beszámolt arról is, hogy fontos döntés született az MVM vezetéséről, két meghatározó tisztségviselő is távozik a vállalat éléről. Kapitány István felmentette Mátrai Károly vezérigazgatót és Czepek Gábor igazgatósági elnököt. A nemzeti energetikai holding vezérigazgatói feladatait a jövőben Bertalan Zsolt látja el, aki több mint 25 éves energetikai és jelentős felsővezetői tapasztalattal rendelkezik.