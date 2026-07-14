Fontos hírt kaptak az MVM ügyfelei, ez sok felhasználót érinteni fog

Lezárult az MVM mintegy kéthetes informatikai átállása, így július 14-től ismét teljes körűen működik valamennyi ügyfélszolgálati csatorna. A változás elsősorban azokat az ügyfeleket érinti, akiknek villanyszámláján korábban konnektorábra szerepelt.

Megszűnt az MVM-es e-számlák fogadása a Díjneten (illusztráció)

Fotó: Fotó: Havran Zoltán

Új azonosítót és diktálási adatokat kapnak az ügyfelek

Az érintettek első, átállás után kiállított villanyszámláján már új ügyfélazonosító szerepel. Megváltozik a mérőállás bejelentésére rendelkezésre álló diktálási időszak, valamint a diktáláshoz használt telefonszám is.

Az MVM ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy minden esetben ellenőrizzék az aktuális számlán feltüntetett adatokat.

Az átutalással fizetőknek különösen fontos figyelniük, mert a befizetéshez használt bankszámlaszám is megváltozott. A társaság szerint mindig a legfrissebb számlán szereplő bankszámlaszámot kell megadni.

Megszűnt az MVM-es e-számlák fogadása a Díjneten

Az átállás egyik fontos következménye, hogy a Díjneten keresztül már nem fogadhatók az MVM elektronikus számlái.

Az e-számla továbbra is elérhető marad az MVM online ügyfélszolgálatán és az MVM Next mobilalkalmazásban, ahol bankkártyás fizetésre is van lehetőség.

Újra teljes körűen működik a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, az online ügyintézés, az előre fizetős mérők feltöltése, valamint az MVM Démász és az MVM Émász hálózati ügyintézése is – derül ki a vállalt sajtóközleményéből.

Fontos bejelentést tett az MVM – sok ügyfelet érintenek a változások

Az MVM ügyfelei gördülékeny kiszolgálása érdekében folyamatosan fejleszti rendszereit és egyszerűsíti háttérfolyamatait. Az egységes rendszernek köszönhetően nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók, valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket.

Az egységesítés következtében a korábbi, konnektorral jelzett rendszerben lévő egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek is csatlakoznak 2026. július közepétől a többség által használt korszerű áramügyintézési környezethez. Az átállás várhatóan kéthetes részleges ügyintézési korlátozással jár, amely idő alatt az előre fizetős mérők töltésére nem lesz lehetőség.