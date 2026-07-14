Fontos hírt kaptak az MVM ügyfelei, ez sok felhasználót érinteni fog

Lezárult az MVM mintegy kéthetes informatikai átállása, így július 14-től ismét teljes körűen működik valamennyi ügyfélszolgálati csatorna. A változás elsősorban azokat az ügyfeleket érinti, akiknek villanyszámláján korábban konnektorábra szerepelt.
Új azonosítót és diktálási adatokat kapnak az ügyfelek
Az érintettek első, átállás után kiállított villanyszámláján már új ügyfélazonosító szerepel. Megváltozik a mérőállás bejelentésére rendelkezésre álló diktálási időszak, valamint a diktáláshoz használt telefonszám is.
Az MVM ezért arra kéri az ügyfeleket, hogy minden esetben ellenőrizzék az aktuális számlán feltüntetett adatokat.
Az átutalással fizetőknek különösen fontos figyelniük, mert a befizetéshez használt bankszámlaszám is megváltozott. A társaság szerint mindig a legfrissebb számlán szereplő bankszámlaszámot kell megadni.
Megszűnt az MVM-es e-számlák fogadása a Díjneten
Az átállás egyik fontos következménye, hogy a Díjneten keresztül már nem fogadhatók az MVM elektronikus számlái.
Az e-számla továbbra is elérhető marad az MVM online ügyfélszolgálatán és az MVM Next mobilalkalmazásban, ahol bankkártyás fizetésre is van lehetőség.
Újra teljes körűen működik a személyes és telefonos ügyfélszolgálat, az online ügyintézés, az előre fizetős mérők feltöltése, valamint az MVM Démász és az MVM Émász hálózati ügyintézése is – derül ki a vállalt sajtóközleményéből.
Fontos bejelentést tett az MVM – sok ügyfelet érintenek a változások
Az MVM ügyfelei gördülékeny kiszolgálása érdekében folyamatosan fejleszti rendszereit és egyszerűsíti háttérfolyamatait. Az egységes rendszernek köszönhetően nemcsak az egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek, hanem a versenypiaci villamosenergia-vásárlók, valamint az MVM Démász elosztói ügyfelei is egyszerűbben intézhetik ügyeiket.
Az egységesítés következtében a korábbi, konnektorral jelzett rendszerben lévő egyetemes szolgáltatásban ellátott ügyfelek is csatlakoznak 2026. július közepétől a többség által használt korszerű áramügyintézési környezethez. Az átállás várhatóan kéthetes részleges ügyintézési korlátozással jár, amely idő alatt az előre fizetős mérők töltésére nem lesz lehetőség.