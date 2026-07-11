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NAV

Milliókat érintő változás: ennyi pénzt szedett be már a NAV az új vám miatt

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Alig több mint egy hét alatt több mint 3,2 millió kiscsomag érkezett Magyarországra az új uniós vámszabályok bevezetése óta. A NAV július 9-ig már több mint 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be, miközben a vámkezelés a hatóság szerint fennakadások nélkül zajlott. Az új szabály az Európai Unión kívülről rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldeményeket érinti.
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NAVvámcsomag

Zökkenőmentesen indult az új uniós vámszabályok alkalmazása Magyarországon. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatása szerint július 1. és 9. között több mint 3,2 millió kiscsomag érkezett az országba, miközben a hatóság 10,6 millió tételsort dolgozott fel.

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Az első kilenc nap mérlege alapján a NAV 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be - Fotó: Unsplash

Az első kilenc nap mérlege alapján a NAV 11,3 milliárd forint átalányvámot szedett be. Ennek ugyanakkor csak a negyede marad Magyarországon, mivel a bevétel 75 százaléka az Európai Unió közös költségvetését illeti.

A hivatal közlése szerint naponta átlagosan csaknem 359 ezer vám-árunyilatkozat érkezett a rendszerükbe, a legforgalmasabb napon pedig meghaladta a 437 ezret a benyújtott nyilatkozatok száma.

Milyen csomagokra kell fizetni?

Július 1-jétől a 3 eurós átalányvámot az Európai Unión kívüli webáruházakból rendelt, 150 eurónál kisebb értékű küldemények esetében kell megfizetni.

Fontos, hogy az átalányvám nem csomagonként, hanem a küldeményben található, eltérő vámtarifaszámú termékkategóriák után fizetendő. A vámkezelést továbbra is a posta, a futárszolgálat vagy az adott online platform megbízottja végzi.

Fennakadások nélkül zajlott az átállás a NAV-nál

A NAV kiemelte, hogy az átállásra a postai és futárszolgálatokkal, valamint a logisztikai és kereskedelmi szereplőkkel közösen készültek fel. Az előzetes egyeztetéseknek és az informatikai fejlesztéseknek köszönhetően a rendszer már az első naptól képes volt kezelni a jelentős forgalmat.

A hatóság szerint az első kilenc nap tapasztalatai azt mutatják, hogy az új eljárás jól működik: a vámkezelés folyamatos, a csomagforgalomban nem alakultak ki fennakadások, az érintett szolgáltatók pedig sikeresen alkalmazkodtak az új szabályokhoz.

 

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