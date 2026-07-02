Újfajta csalási módszerre és rengeteg hamisítványra bukkant a NAV több kőbányai raktárban

A NAV Kelet-budapesti igazgatóságának a speciális elemző egysége a X. kerületben három raktárnál azonosított súlyos adóügyi jogsértést. Mindhárom helyszínen olyan jelentős mennyiségű, feketén beszerzett, adóügyi papírok nélküli árut tároltak, hivatalosan is lezárták a raktárakat és az árukat lefoglalták. Az egyik raktárban újfajta csalási módszer nyomaira is bukkantak.
Az első raktárban több száz doboz játokot, valamint egy áruszállítót és dobozokat pakoló alkalmazottakat találtak. Rövidesen az ügyvezető is a helyszínre érkezett, és hozott néhány első ránézésre is gyanús számlát, amiken a számok nem stimmeltek, az áruk mennyisége töredéke volt a betároltnak. Az áru eredetére vagy a beszerzés mikéntjére az ügyvezető nem tudott magyarázatot adni. A cégnek bérleti szerződése sem volt. Azt még a helyszínen kiderítették a revizorok, hogy a cég szállítópartnerei sem szabályszerűen működő vállalkozások. Az ellenőrzés folytatódik, a cégnek pedig – az árukészlet lefoglalásán túl – számolnia kell a fiktív számlázás súlyos jogkövetkezményével is.
A szellemraktárban jelentős mennyiségben voltak magánszemélyek nevére címzett csomagok is, ám azokat az adózó boltjába szánták kiszállításra, így
az újfajta csalási módszer kapcsán vizsgálják, hogy visszaélhettek-e magánszemélyek adataival, amelyekhez valószínűleg egyéb értékesítések, árurendelések során juthattak hozzá.
A másodikként ellenőrzött hatalmas raktárban az ellenőrök érkezésekor négyen pakoltak egy teherautóra. Egyikük egyből elrohant, őt később a NAV járőrei állították elő. A raktárt használó cégnek nem volt bérleti szerződése, és a címet telephelyként sem jelentették be. Szintén hiányzott a raktárban tárolt áruk – különböző élelmiszerek, mosószerek, piperecikkek – nyilvántartása, sem számla, sem szerződés nem igazolta az áru tulajdonosát, eredetét. A raktárban dolgozók sem voltak bejelentve, egyikük tartózkodási engedélye is lejárt. Az áruk eredetének megállapítása és azok nyomon követése miatt megkeresik a közismert gyártókat és forgalmazókat.
A harmadik helyszínen a revizorok egy nyitott raktárban több ezer táskát és ruházati kiegészítőket találtak. A bérleti szerződés, a működéshez szükséges feltételek itt sem voltak rendben. A cég ügyvezetője az áruk igazolására számlákat adott át a revizoroknak. A NAV rendszerei azt is jelezték, hogy
a számlákon szereplő szállító partnerek fiktív vállalkozások, még beszerzéseik sem voltak.
Amikor az ügyvezető megtudta, hogy a bemutatott számlák nem lesznek jók, rögtön szólt, hogy tud hozni másik számlát is, talán az jó lesz.
A NAV tovább folytatja a szellemraktárak felderítését, és az ügyekben felbukkanó fiktív vállalkozások elszámoltatását.
Trükköző kamionsofőrt fogott a NAV
Egy nemzetközi fuvar rutinszerű ellenőrzése indult az M5-ös autópálya tengelysúlymérő állomásán, amikor a pénzügyőrök félreállítottak egy Franciaországba tartó bolgár kamiont. Bár a jármű 34 éves sofőrje határozottan állította, hogy mindössze tíz doboz cigaretta van a birtokában, a fülke tüzetes átvizsgálása után egyből kiderült, hogy a valóság köszönőviszonyban sincs a nyilatkozatával.