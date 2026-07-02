Újfajta csalási módszerre és rengeteg hamisítványra bukkant a NAV több kőbányai raktárban

A NAV Kelet-budapesti igazgatóságának a speciális elemző egysége a X. kerületben három raktárnál azonosított súlyos adóügyi jogsértést. Mindhárom helyszínen olyan jelentős mennyiségű, feketén beszerzett, adóügyi papírok nélküli árut tároltak, hivatalosan is lezárták a raktárakat és az árukat lefoglalták. Az egyik raktárban újfajta csalási módszer nyomaira is bukkantak.

Rengeteg szabálytalanságot talált a NAV

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Az első raktárban több száz doboz játokot, valamint egy áruszállítót és dobozokat pakoló alkalmazottakat találtak. Rövidesen az ügyvezető is a helyszínre érkezett, és hozott néhány első ránézésre is gyanús számlát, amiken a számok nem stimmeltek, az áruk mennyisége töredéke volt a betároltnak. Az áru eredetére vagy a beszerzés mikéntjére az ügyvezető nem tudott magyarázatot adni. A cégnek bérleti szerződése sem volt. Azt még a helyszínen kiderítették a revizorok, hogy a cég szállítópartnerei sem szabályszerűen működő vállalkozások. Az ellenőrzés folytatódik, a cégnek pedig – az árukészlet lefoglalásán túl – számolnia kell a fiktív számlázás súlyos jogkövetkezményével is.

A szellemraktárban jelentős mennyiségben voltak magánszemélyek nevére címzett csomagok is, ám azokat az adózó boltjába szánták kiszállításra, így

az újfajta csalási módszer kapcsán vizsgálják, hogy visszaélhettek-e magánszemélyek adataival, amelyekhez valószínűleg egyéb értékesítések, árurendelések során juthattak hozzá.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

A másodikként ellenőrzött hatalmas raktárban az ellenőrök érkezésekor négyen pakoltak egy teherautóra. Egyikük egyből elrohant, őt később a NAV járőrei állították elő. A raktárt használó cégnek nem volt bérleti szerződése, és a címet telephelyként sem jelentették be. Szintén hiányzott a raktárban tárolt áruk – különböző élelmiszerek, mosószerek, piperecikkek – nyilvántartása, sem számla, sem szerződés nem igazolta az áru tulajdonosát, eredetét. A raktárban dolgozók sem voltak bejelentve, egyikük tartózkodási engedélye is lejárt. Az áruk eredetének megállapítása és azok nyomon követése miatt megkeresik a közismert gyártókat és forgalmazókat.