Stróman cégek bukkantak fel népszerű hazai tévéműsorok mögött

A NAV egy filmgyártásban működő, kiterjedt fiktív foglalkoztatási és számlázási láncot tárt fel, amelynek szereplői a vizsgálat eddigi megállapításai szerint több mint 174 millió forinttal károsították meg a költségvetést.

A NAV vizsgálata eddig a számlázási lánc nyolc szereplőjénél zárult le

Fotó: NAV

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal tájékoztatása szerint a céghálózat népszerű hazai televíziós műsorok gyártásában vett részt. A számlázási lánc felső szintjén a megrendelő állt, amely egy producer céggel szerződött, a tényleges munkát pedig többek között operatőrök, vágók, szerkesztők és hangmérnökök végezték.

Hogyan működött a NAV által feltárt rendszer?

A megrendelő előre meghatározta, hogy mely szakemberekkel kíván dolgozni, őket azonban a producer cég gyakran cserélődő alvállalkozóihoz jelentették be. Az adóhatóság szerint ezeket az alvállalkozókat névleges vezetők, strómanok irányították.

A szakembereket jellemzően heti tíz órára jelentették be annak ellenére, hogy tényleges munkaidejük ennek a többszöröse volt. Az alvállalkozó cégek emellett fiktív számlákat állítottak ki a producernek. Ha valamelyik cég működése kockázatossá vált, egy másik társaság lépett a helyére.

A NAV megállapítása szerint ezeknek a cégeknek az volt a szerepük, hogy fiktív számlákat állítsanak ki, miközben a járulékok és az adók meg nem fizetésével kárt okoztak a költségvetésnek. A szabálytalan foglalkoztatás miatt a munkavállalók jogai is sérültek.

Több mint 174 millió forint adóhiányt tártak fel

A vizsgálat eddig a számlázási lánc nyolc szereplőjénél zárult le. A revizorok ezeknél összesen több mint 174 millió forint adóhiányt állapítottak meg.

Az adóhatóság közölte, hogy a bonyolult céghálók és a vállalkozások folyamatos cseréje sem akadályozza meg a tényleges foglalkoztatási és gazdasági viszonyok feltárását. A NAV több adatbázis elemzésével és célzott ellenőrzésekkel vizsgálja a rejtett foglalkoztatási konstrukciókat és a fiktív számlázási láncokat.

A vizsgálat tovább folytatódik.