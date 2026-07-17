Éveken át működhetett a hálózat – több mint ezren juthattak jogtalanul magasabb nyugdíjhoz

A román Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Ügyészség (DIICOT) tájékoztatása szerint a nyugdíjcsalás ügyében két köztisztviselő és öt társuk olyan bűnszervezetet működtetett, amely az elmúlt években hamis adatokat rögzített az adóhatóság (ANAF) nyilvántartásában. Az így létrehozott fiktív munkaviszonyok alapján a nyugdíjpénztárak a valósnál magasabb összegű nyugdíjat állapítottak meg, illetve egyes esetekben olyan személyek is ellátáshoz jutottak, akik egyébként nem lettek volna jogosultak rá.

A nyugdíjcsalás ügyében a román hatóságok egyszerre 30 helyszínen tartottak házkutatást (A kép illusztráció.)

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A DIICOT szerdán összesen 30 házkutatást tartott Bukarestben, valamint Ilfov, Teleorman, Konstanca, Giurgiu, Ialomița, Călărași és Galac megyében. Az ügyben bűnszervezet létrehozása, informatikai hamisítás, különösen súlyos következményekkel járó csalás és nem nyilvános információk jogosulatlan felhasználása miatt folyik eljárás – számolt be róla a Maszol.

Hogyan működött a nyugdíjcsalás rendszere?

A nyomozás szerint a csoport tagjai hozzáfértek az ANAF adatbázisaihoz, és valótlan adatokat rögzítettek a társadalombiztosítási járulékokat és biztosítási jogviszonyokat tartalmazó D112-es adóbevallásokban.

A szolgáltatásért cserébe – amelynek ára egyes esetekben elérhette az 50 ezer lejt – fantomcégek és egyesületek olyan igazolásokat állítottak ki, amelyek szerint az érintettek korábban náluk dolgoztak. Ezeket a dokumentumokat benyújtották a nyugdíjpénztáraknak, amelyek a hamis adatok alapján állapították meg a nyugdíjjogosultságot vagy újraszámolták a már folyósított ellátásokat.

Az ügyészség szerint a kedvezményezettek valójában nem álltak munkaviszonyban az érintett cégekkel, a rendszer célja pedig az volt, hogy papíron teljesítsék a nyugdíjhoz szükséges jogosultsági feltételeket.

Több mint ezer érintett és milliós kár

A DIICOT adatai szerint a hétfős bűnszervezet öt év alatt több mint 860 ügyfélnek hozott létre fiktív munkaviszonyt. Emellett további 170 ember esetében jogtalan nyugdíjemelést vagy nyugdíjazási határozatot értek el.

Az ügyészek becslése szerint a román nyugdíjpénztárakat ért kár 2024. december 31-ig meghaladta a 7 millió lejt, és az összeg tovább növekedhet, mivel a jogosulatlan kifizetések egy része még jelenleg is folyamatban lehet.

A hatóságok közlése szerint a hétfős szervezet munkáját további 13 személy segítette, akik a hálózat működtetésében és fenntartásában vettek részt.