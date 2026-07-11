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ötös lottó

Ezekkel a páros számokkal lehetett közel egymilliárd forintot nyerni

32 perce
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Kisorsolták a 2026. július 11-i ötös lottó nyerőszámait. Szombat este ismét sokan izgulhattak a televízióban közvetített sorsoláson. Mutatjuk, mely számokat húzták ki.
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ötös lottólottóSzerencsejáték Zrt.lottósorsolás

Megtartották az ötös lottó eheti sorsolását.

ötös lottó
Nem született telitalálatos szelvény az ötös lottón - 
Fotó:  Szerencsejáték Zrt. 

Ezen az alábbi öt számot húzták ki:

  • 6
  • 52
  • 60
  • 78
  • 88

A Joker nyerőszáma:

378034

A nyeremények összegét a Szerencsejáték Zrt. a beérkezett nyertes szelvények feldolgozása után teszi közzé, viszont azt tudni lehet, hogy nem született telitalálatos szelvény.

Mennyi lesz ötös lottó főnyereménye a jövő héten?

A Szerencsejáték Zrt. honlapja szerint a 29. héten várható főnyeremény 1,14 milliárd forint lesz.

Az Origo korábban azt is megírta, hogy augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai. Két kivételtől eltekintve a hazai számsorsjátékok alapára egységesen 500 forint lesz.

 

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