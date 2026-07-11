Ezekkel a páros számokkal lehetett közel egymilliárd forintot nyerni

Megtartották az ötös lottó eheti sorsolását.

Nem született telitalálatos szelvény az ötös lottón -

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

Ezen az alábbi öt számot húzták ki:

6

52

60

78

88

A Joker nyerőszáma:

378034

A nyeremények összegét a Szerencsejáték Zrt. a beérkezett nyertes szelvények feldolgozása után teszi közzé, viszont azt tudni lehet, hogy nem született telitalálatos szelvény.

Mennyi lesz ötös lottó főnyereménye a jövő héten?

A Szerencsejáték Zrt. honlapja szerint a 29. héten várható főnyeremény 1,14 milliárd forint lesz.

Az Origo korábban azt is megírta, hogy augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai. Két kivételtől eltekintve a hazai számsorsjátékok alapára egységesen 500 forint lesz.