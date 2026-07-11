Ezekkel a páros számokkal lehetett közel egymilliárd forintot nyerni

Kisorsolták a 2026. július 11-i ötös lottó nyerőszámait. Szombat este ismét sokan izgulhattak a televízióban közvetített sorsoláson. Mutatjuk, mely számokat húzták ki.
Megtartották az ötös lottó eheti sorsolását.
Ezen az alábbi öt számot húzták ki:
- 6
- 52
- 60
- 78
- 88
A Joker nyerőszáma:
378034
A nyeremények összegét a Szerencsejáték Zrt. a beérkezett nyertes szelvények feldolgozása után teszi közzé, viszont azt tudni lehet, hogy nem született telitalálatos szelvény.
Mennyi lesz ötös lottó főnyereménye a jövő héten?
A Szerencsejáték Zrt. honlapja szerint a 29. héten várható főnyeremény 1,14 milliárd forint lesz.
Az Origo korábban azt is megírta, hogy augusztus 3-ától módosulnak a lottójátékok alapárai. Két kivételtől eltekintve a hazai számsorsjátékok alapára egységesen 500 forint lesz.
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