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Órákig nem működött megfelelően a kártyás fizetés az OTP-nél

OTP

Órákig nem működött megfelelően a kártyás fizetés az OTP-nél

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál a tranzakciók sikertelenek voltak szerda reggel. A bank több felületén is jelezte a problémát.
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OTPbankbankkártya

Probléma volt a mobilos fizetéssel, nem működik az OTP több funkciója - jelezte több olvasónk a szerda reggeli órákban. Frissítés: A hibát az OTP szakemberei elhárították 10 órára, a rendszer jelenleg megfelelően működik.

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Hiba az OTP-nél - Fotó: Képrenyőkép

Az OTP Bank a honlapján azt írta korábban:

Technikai okokból előfordulhat, hogy egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál a tranzakciók sikertelenek. Kollégáink mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer. Megértését köszönjük.

Többek vásárlását elutasította a bank azután, hogy a kétfaktoros hitelesítésnél jóváhagyták, mások arról számoltak be, hogy már a hitelesítésig sem jutottak el. 

Akik bankkártyával próbáltak fizetni, azt mondták, nem működik, míg egyeseknél a pénzt levonja, de a tranzakciót nem fogadja el. 

A Downdetector alapján a hiba szerdán reggel 7:50-8:00 körül kezdődött - írja a VAOL.

Belső hiba történt

Egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál fennakadás volt a fizetésekben a délelőtti órákban, a szolgáltatás délelőtt tíz órára helyrállt - közölte az MTI-vel Endrényi Balázs, az OTP Bank vállalati kommunikációs vezetője szerdán.

Mint fogalmazott, előfordult, hogy csak másodszori próbálkozásra sikerültek az online és bolti kártyás fizetések, a technikai hiba az ATM-ekre is kiterjedt.

A hiba a bank belső rendszerében keletkezett 

- mondta.

Két év működés után bezár az OTP Csoporthoz köthető, magyar online piactér

Ezzel újabb magyar e-kereskedelmi versenyző távozik a szegmensből, melyben az utóbbi években a kínai online piacterek erősödése nem csak Magyarországon, hanem globálisan is döbbenetes mértékű volt. A fizz.hu súlyos milliárdokat jelentő veszteséggel fejezi be működését.

 

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