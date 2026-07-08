Órákig nem működött megfelelően a kártyás fizetés az OTP-nél

Probléma volt a mobilos fizetéssel, nem működik az OTP több funkciója - jelezte több olvasónk a szerda reggeli órákban. Frissítés: A hibát az OTP szakemberei elhárították 10 órára, a rendszer jelenleg megfelelően működik.
Az OTP Bank a honlapján azt írta korábban:
Technikai okokból előfordulhat, hogy egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál a tranzakciók sikertelenek. Kollégáink mindent megtesznek, hogy ismét megfelelő módon működjön a rendszer. Megértését köszönjük.
Többek vásárlását elutasította a bank azután, hogy a kétfaktoros hitelesítésnél jóváhagyták, mások arról számoltak be, hogy már a hitelesítésig sem jutottak el.
Akik bankkártyával próbáltak fizetni, azt mondták, nem működik, míg egyeseknél a pénzt levonja, de a tranzakciót nem fogadja el.
A Downdetector alapján a hiba szerdán reggel 7:50-8:00 körül kezdődött - írja a VAOL.
Belső hiba történt
Egyes OTP Bank által kibocsátott kártyáknál fennakadás volt a fizetésekben a délelőtti órákban, a szolgáltatás délelőtt tíz órára helyrállt - közölte az MTI-vel Endrényi Balázs, az OTP Bank vállalati kommunikációs vezetője szerdán.
Mint fogalmazott, előfordult, hogy csak másodszori próbálkozásra sikerültek az online és bolti kártyás fizetések, a technikai hiba az ATM-ekre is kiterjedt.
A hiba a bank belső rendszerében keletkezett
- mondta.
Két év működés után bezár az OTP Csoporthoz köthető, magyar online piactér
Ezzel újabb magyar e-kereskedelmi versenyző távozik a szegmensből, melyben az utóbbi években a kínai online piacterek erősödése nem csak Magyarországon, hanem globálisan is döbbenetes mértékű volt. A fizz.hu súlyos milliárdokat jelentő veszteséggel fejezi be működését.